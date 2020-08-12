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印尼T-50i金鷹教練機起飛打滑衝出跑道　2飛官輕傷

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▲▼T-50i。（圖／翻攝自維基百科）

▲印尼一架T-50i金鷹教練機在訓練時傳出意外。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者閔文昱／綜合報導

一架印尼空軍的T-50i「金鷹」教練機8日在東爪哇伊斯瓦尤迪空軍基地（Iswahyudi AFB）起飛時衝出跑道，機上的教官和飛行學員兩人受輕傷，立即被送往最近的醫院接受治療。

根據戰機世界(Fighter Jets World)報導，印尼空軍發言人阿德里安托（Fajar Adriyanto）表示，當時這架飛機正在進行例行訓練，飛機在準備起飛時出現了打滑的情況，機上一前一後坐著飛行學員和教官，飛機衝出跑道後，兩人就立即撤出了機艙。

飛機在事故發生後遭受了損壞，目前印尼空軍正在調查事故原因。

事實上，這已並非T-50系列第一次發生事故，2013年8月29日，一架隸屬韓國第1戰鬥機聯隊的T-50教練機在起飛8分鐘後於跑道以東約1.6公里處墜落，機體分成兩截，兩名飛行員殉職。2018年2月6日，同樣駕駛T-50教練機的韓國黑鷹飛行表演隊在新加坡航展進行飛行表演時，一架T-50戰機在起飛時突然爆胎，導致戰機衝出跑道，翻覆在了跑道旁的草地裡。

T-50金鷹式高級教練機屬於超音速高級教練機，韓國航空宇宙產業（Korea Aerospace Industries，KAI）為本機研發計畫的主承包商，而美國航空航太製造廠商洛克希德•馬丁（Lockheed Martin）提供技術協助。T-50i是外銷至印尼空軍的版本。

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