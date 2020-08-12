　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女秘書「懷孕了要他負責」…策劃殺人奪財　台商被捅5刀棄屍河中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲刑事局國際刑警科與印尼刑事局破獲台商遭綁架殺害的驚悚命案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局與印尼警方合作偵破西爪哇台商命案。（圖／記者張君豪翻攝）

文／中央社記者石秀娟雅加達12日專電

在印尼經營食品業的許姓台商7月下旬遭人殺害。印尼大雅加達都會警察局今天宣布破案，主嫌是許姓台商的女秘書，她懷孕後要許姓台商負責不成，策劃謀殺、取得他的財產。

對於警方將本案指向情殺，家屬的友人接受中央社記者訪問時指出，警方的說法是嫌犯的脫罪之詞，家屬無法接受。

大雅加達都會警察局（Kapolda Metro Jaya）警察 長納納．蘇迦納（Nana Sujana）今天召開記者會指出 ，經調查18名證人後發現，有9人涉案，4人已被捕，另 5人仍在追緝中。

在記者會上，簡稱SS的主嫌女秘書等4名嫌犯都上銬出席，警方也陳列查獲的許姓台商衣物、手機、銀行存摺等相關證據，以及嫌犯用來作案的車輛。

納納．蘇迦納說，SS是此案主嫌，今年37歲。被害 人自2018年開始主動接觸SS，傳送情色影像到她手機， 之後兩人發生關係致女方懷孕。被害人提出一筆錢，要她墮胎。女方要被害人為她懷孕負責不成，拿掉小孩，也懷疑他與他家裡女佣人的關係，因此計謀殺人、並取得他的財產。

納納．蘇迦納說，9名嫌犯還包括一名替許姓台商管理資產的律師。命案發生在7月24日傍晚，其中一名 嫌犯假冒是稅務人員到被害人家中查稅，假借使用洗手間名義將被害人騙到洗手間後，在他身上刺了5刀，被害人後來被棄屍河中。

記者會後，大雅加達都會警察局公關主任尤斯利（ Yusri Yunus）對中央社記者表示，警方發現，案發後多名嫌犯已經多次領走許姓台商銀行帳戶裡的存款。

許姓台商生前住西爪哇省（West Java）勿加西縣 （Bekasi）的芝卡朗（Cikarang）。他在台灣的家人7 月24日無法聯繫上他，中華民國駐印尼代表處協助向印尼警方報案。

許姓台商的遺體在7月26日被人發現，向印尼警方通報。根據協助此案的台商指出，警方找到遺體後的隔天就先以無名屍將他埋葬，經中華民國駐印尼代表處協 助取得許姓台商當兵時留下的指紋，供警方比對，才鑑識他的身分。

確認身分後，在由台商組成的三輪慈善基金會執行長鐘文燐、台商柯國清等協助下，許姓台商的遺體得以改用冰存處理，等待家屬前來認屍，基金會並協助家屬 在殯儀館舉行簡單隆重的誦經儀式，送他最後一程。

►金盞花「一抹爆水」

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
「買二線品牌冷氣」他24hrs狂吹：冷又省電！　內行5點打臉
星二代女星「反鎖房門」驚爆企圖輕生！警消破門救
快訊／國3驚傳死亡車禍！車翻覆噴飛路邊...1死1傷
被冬粉騙了！營養師揭「爆肥麵條Top12」　第1名嚇歪網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

再增1死！他扒掉2隻「土撥鼠皮」染疫...蒙古政府急呼籲：不要吃

美國52家科技巨頭「一起告川普」　蘋果、臉書、亞馬遜都連署

泥水灌車內！她急逃遇湍流「哭喪臉抓樹」…悲慘過程全都錄　860萬人看傻

野生黑熊突靠近！4男一女「超淡定」繼續坐　還麵包抹花生醬給牠吃

南韓拒絕天價駐軍費　白宮：川普考慮撤走4000名大兵

南太平洋數據中心爆資安漏洞！　華為兩年前就破解加密演算法

女秘書「懷孕了要他負責」…策劃殺人奪財　台商被捅5刀棄屍河中

徽章去中化？美駐華大使館換微博頭貼　「中國」不見了！　

快訊／蘇格蘭客運列車出軌「傷亡慘重」　大批救難人員出動

前國家安全顧問波頓：川普信任普丁，勝過美國情報部門

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

何篤霖聽羅霈穎「買房存老本」退休無憂　告別「她先去訂包廂，等大家去party」

不守時拖行程、外幣不夠到處借　細數旅行「最討厭」的10種雷隊友

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

再增1死！他扒掉2隻「土撥鼠皮」染疫...蒙古政府急呼籲：不要吃

美國52家科技巨頭「一起告川普」　蘋果、臉書、亞馬遜都連署

泥水灌車內！她急逃遇湍流「哭喪臉抓樹」…悲慘過程全都錄　860萬人看傻

野生黑熊突靠近！4男一女「超淡定」繼續坐　還麵包抹花生醬給牠吃

南韓拒絕天價駐軍費　白宮：川普考慮撤走4000名大兵

南太平洋數據中心爆資安漏洞！　華為兩年前就破解加密演算法

女秘書「懷孕了要他負責」…策劃殺人奪財　台商被捅5刀棄屍河中

徽章去中化？美駐華大使館換微博頭貼　「中國」不見了！　

快訊／蘇格蘭客運列車出軌「傷亡慘重」　大批救難人員出動

前國家安全顧問波頓：川普信任普丁，勝過美國情報部門

「準無花果颱風」對決高壓關鍵一戰！路徑曝直逼台灣　周末「大雨來襲」

激戰女學生「快樂自拍78秒」！高中男老師慘被調職…本人出面說話

超撩名場面100%還原！　片寄涼太、橋本環奈「咬鼻之吻」親了5次才成功

再增1死！他扒掉2隻「土撥鼠皮」染疫...蒙古政府急呼籲：不要吃

吳鳳11年前「曾想離開台灣」　曝留下來原因：不要小看自己

中職／換打教換手氣？悍將10分都是全壘打破聯盟紀錄

美女醫專攻「肝膽腸胃科」！挑台東偏鄉看診…背後原因超暖心

蔡英文在華府智庫演說　提出台美關係三大任務

8/16起連推1個月！2成人以上同行哞哞屋指定用餐　0元升級東石生蠔吃到飽

防疫也要分轄區！港女入境彰化→台北「法院暴露逾9小時」　疾管署：找彰化

國際熱門新聞

放棄美國籍人數　今年暴增1210％

「劇毒雙頭蛇」驚現屋外　超肥身軀狂扭

女秘書懷孕要他負責　殺台商奪財

生牛肉詭異跳動　媽媽嚇到不敢煮

即／蘇格蘭火車出軌「傷亡慘重」

Chrome驚傳漏洞　數十億用戶危險

即／普丁女兒接種俄羅斯新冠疫苗

10歲童被綁野外2年　吃排泄物全身成竹竿

牛肉下鍋前突不斷「抽搐抖動」！1

布拉格市長秀「台捷皮箱」證實將訪台

女兒罹癌等截肢　父槍殺她後再飲彈

漂白水加料刷浴室　她呼吸困難亡

川普讚許台灣防疫有成　暫無訪台計畫

華郵：台灣專家早就新冠肺炎示警　美國未及時行動

更多熱門

相關新聞

印尼T-50i起飛打滑衝出跑道

印尼T-50i起飛打滑衝出跑道

一架印尼空軍的T-50i「金鷹」教練機8日在東爪哇伊斯瓦尤迪空軍基地（Iswahyudi AFB）起飛時衝出跑道，機上的教官和飛行學員兩人受輕傷，立即被送往最近的醫院接受治療。

偷拍女高中裙底　住持：我在教導她

偷拍女高中裙底　住持：我在教導她

杜特蒂大讚普丁　願第一個「公開」接種

杜特蒂大讚普丁　願第一個「公開」接種

生牛肉詭異跳動　媽媽嚇到不敢煮

生牛肉詭異跳動　媽媽嚇到不敢煮

付不出聘金！他婚禮前2天上吊慘死

付不出聘金！他婚禮前2天上吊慘死

關鍵字：

印尼台商命案東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

真槍無套戰閨蜜男友！20歲「暗黑版IU」大方認了

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

美艷女星「真槍無套」拍禽獸三級片　男演員拍完崩潰

中和環球人潮輾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面