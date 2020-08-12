「韓國瑜被94萬票罷免」　陳揮文：去站台會失焦

▲韓國瑜、李眉蓁。（圖／記者林敬旻、實習記者方敬攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長補選投票15日登場，傳出前高雄市長韓國瑜14日選前之夜將為國民黨候選人李眉蓁站台。不過，名嘴陳揮文則認為，韓國瑜去站台會失焦。

陳揮文11日在節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》表示，國民黨黃復興黨部發通知給高雄黨員，說選前之夜韓國瑜要現身幫李眉蓁站台，希望大家選前之夜「樓上揪樓下，阿公揪阿嬤」一起去捧場。

陳揮文質疑，韓國瑜有答應要來嗎？黃復興黨部有跟韓國瑜聯絡嗎？可能有些高雄朋友以為韓國瑜要回來，想去捧場，但若韓國瑜沒來怎麼辦？韓國瑜會被罵放鴿子、言而無信，因此，黃復興黨部處理是零分，「也不曉得國民黨為什麼有黃復興黨部，很奇怪，恃寵而驕，不然為什麼要給你一個不分區立委？你一定要有一席不分區立委，不然一定又哭又鬧的」

陳揮文認為，選前之夜晚間10點要結束，如果投票前一天，韓國瑜才出現的話，效果是很差的，外地人趕不回去，沒買車票、也不知道韓國瑜要站台，最後一個晚上要去站台，理論上應該要更前一天，例如周四站台，讓新聞發酵，周五擴大、周六投票。

但陳揮文話鋒一轉直言，「我說實在話，我實在覺得他（韓國瑜）不應該去站台，因為他被將近94萬票罷免，是沒有必要站台啦！」國民黨要催基本盤，催投票率，但韓國瑜站台可能會有失焦的狀況，不曉得國民黨和黃復興黨部到底在想什麼，真的很奇怪。