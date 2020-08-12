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搶銀行被自己電鋸割喉！　警察目睹他離奇倒在血泊中斃命...

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記者李振慧／綜合報導

印度近來發生一起離奇命案，一名男子闖入銀行搶劫，使用電鋸切開金庫門後竟然慘遭自己割喉，警方前往現場發現他倒在血泊中身亡，初步調查他疑似是使用電鋸時不小心絆到電線，目前以竊盜以及企圖犯罪等罪名將本案件登記在案。

當地媒體11日報導，事件8日發生在古吉拉特邦(Gujarat)巴羅達市(Vadodara)的小型銀行Ujjivan Small Finance Bank，警方表示，「男子凌晨12時45分左右闖入銀行，手持電動切刀(Electric cutter)想要破除金庫門的保安裝置，疑似在偷取財物時不小心撞到電鋸導致割喉」。

偵辦員警阿南德(SS Anand)表示，由於銀行金庫的空間很狹窄，甚至連一個人想要站在裡面都很困難，男子在黑暗中移動時不小心扯到電線，意外發動手上電鋸，結果電鋸剛好就砍到脖子。銀行經理凌晨1時接到搶匪闖入通知立刻報警，不過抵達現場發現他已經身亡，目前遺體已交回死者家屬身邊。

▼男子搶銀行時不小心被自己割喉。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼銀行,金庫,保險庫。（圖／達志影像／示意圖）

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