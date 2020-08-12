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被爆與D奶美魔女電話做愛　前彰化市長邱建富：有人不讓我選縣長

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記者唐詠絮／彰化報導

前彰化市長邱建富，2018年卸任市長後，今年轉任縣黨部執行長還當選「民進黨全台地方黨部主委聯誼會」會長，政治前途一片看好，沒想到被媒體爆料「與D奶美魔女」日日狂call用電話做愛，震驚到地方政壇，邱建富今天發毒誓絕對沒有，一切都是詐騙，也知道背後有政治黑手在操弄，都是為了不讓他選縣長。

▲邱建富爆政治陰謀論。（圖／記者唐詠絮攝）

▲邱建富爆桃色糾紛引發政治陰謀論。（圖／記者唐詠絮攝）

▲邱建富出示與美魔女對話。（圖／邱建富提供）

▲邱建富出示美魔女匯款帳號。（圖／邱建富提供）

民進黨籍前彰化市長邱建富今天他承認他有與這名D奶美魔女在網路哈拉，但為何尺度會跨大到日日狂call用「電話鹹濕對話索愛愛」，這他真的不清楚，從2012年事發到現在已經經過7年，時間已經過那麼久了，是不是小編還是誰代替他回訊，這真的記不清楚。

▲邱建富出示與美魔女對話。（圖／邱建富提供）

▲邱建富出示與美魔女對話。（圖／邱建富提供）

邱建富對電爆索愛愛桃色糾紛一事，除了駁斥外，也說到會認識女方是起源起於他9年前擔任市長時在網路認識，女方希望可以購買她的畫，讓她可以幫助母親就醫，他一聽幫助弱勢隨即匯款3萬元給女方，後來又稱父親過世欠喪葬費，他隨即又匯了3萬元，但後來沒收到對方畫，後來有問她「為何沒寄畫？」，女方才說「要不然我還你錢」，事後想想才驚覺被詐騙，沒想到最近又要來電強索50萬元，還回訊聲稱可以擺平此事，今天才決定要站出來揭發，深度懷疑可能還有許多政治人物因此受害。

▲邱建富爆政治陰謀論。（圖／記者唐詠絮攝）

根據周刊報導，這名D奶美魔女說，她和邱建富在2012年互加臉書好友並強調他是市長，可幫忙安插工作，2個月後邱變本加厲言談間踰矩，還稱讚她細長美腿很漂亮，甚至還要求美魔女和他「電愛」，還要求美魔女呻吟讓他自慰，兩人的電愛關係維持逾1年，對此女方已向彰化地檢署告發邱建富涉嫌觸犯刑法「利用權勢或機會猥褻罪」，檢方也已傳喚美魔女與邱建富出庭。

▲邱建富出示與美魔女對話。（圖／邱建富提供）

▲邱建富出示與美魔女對話。（圖／邱建富提供）

邱建富還指出，從他要選舉主委後，就一直有桃色抹黑傳聞，他的老婆與家人都知道這件事情，知道他下屆要角逐縣長，刻意政治操弄，他今天也對外發誓「若真的有他一定退出政壇」，他也知道背後的黑手是誰，一切都等待「水清魚現」，司法一定會還他公道。

▲邱建富出示與美魔女對話。（圖／邱建富提供）

▲邱建富出示與美魔女對話。（圖／邱建富提供）

他今天也說針對周刊爆料發出以下3點聲明，
一、 男女雙方確實從未謀面何來誹聞；
二、 九年前剛當選市長閒暇時fb任意哈啦的行為不夠嚴僅自當引以為戒；
三、 該報導內容也間接證明建富行事未影響到公領域，謝謝社會各界嚴格檢視。

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