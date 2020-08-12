繼「2個素真」後再爆「鹹濕電話索愛愛」　D奶美魔女現聲：邱建富都在騙！

▲邱建富爆桃色糾紛引發政治陰謀論。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣黨部主委邱建富繼「2個素真」後，再陷桃色風暴！近日被D奶美魔女爆料「電話鹹濕愛愛」長達1年的時間，被對方指控涉嫌觸犯《刑法》第228條第2項《利用權勢或機會猥褻罪》目前進入司法調查，邱建富他手上也握有對方諸多證據，並指稱一切都是政治陰謀論，女方說邱一切都在說謊。

今年5月初，當初民進黨彰化縣黨部執委劉玲惠與一群婆婆媽媽召開記者會：我們忍無可忍！包括臉書、LINE群組瘋傳邱在擔任彰化市長任內時，與疑似2個素真充滿濃情蜜意的對話截圖記錄，有如連續劇般精彩，沒想到這名小三「素真」自己跳出來爆料她與邱建富的交往，還PO出她在LINE建富之友會上的桃色貼文。說邱建富「劈2素真」，重創民進黨形象，要求他立即向全國婦女同胞道歉，並要為2個「素真」說清楚講明白。

邱建富當初委屈的說，我的老婆叫素貞、我的姊姊也叫素真，這就是真相，也沒有小三、小四，他說他一生只有2個最愛素真，一個是老婆、一個是從小到大最照顧的胞姊。

沒想到今日再被D奶美魔女爆出「電愛」桃色疑雲，邱建富不諱言有跟美魔女在網路哈拉，但事隔已經9年，他只記得美魔女有跟他說父親、母親病危死亡，急需用畫換錢，才匯了2次3萬元，後來也沒有收到畫作，才驚覺有可能是被詐騙。

美魔女在受訪時指出，當時父母罹病而向邱求助，邱建富卻包2個白包奠儀給她，對她情何以堪，也沒有說要賣畫給他；美魔女嚴厲抨擊邱建富公開說謊，還公佈邱涉嫌要求她串供滅證要她將究責都推給賴姓女議員的對話，希望外界能公評誰在說謊，更不要一再傷害她，一定要為女性同胞討公道，才會出面說明一切。

陳年舊事的桃色風波不斷的被爆出來後，今天成為彰化政壇的焦點話題，有地方人士就說，「邱建富太有女人緣了」，身邊才會不斷有桃花話題出現，到底桃花打嘴砲事件真相如何，都有待司法調查釐清。

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