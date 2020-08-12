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寫下最有情懷辭職信！女老師裸辭：想看看世界...5年後變「商業老闆」人設崩塌

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▲兩年前一封辭職信讓顧少強迅速走紅。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

甩出辭職信帥氣開啟新生活，是不少社畜幻想無數次的舉動，河南鄭州一名中學老師顧少強2015年，就瀟灑寫下「世界那麼大，我想去看看」，被網友封為史上最具情懷辭職信，她也因此爆紅，更有人想無條件資助她旅行。然而，5年後的她卻招來罵聲。

綜合陸媒報導，5年前顧少強辭去外界眼中的「鐵飯碗」工作，並寫下了「世界那麼大，我想去看看」的辭職信，沒想到這句話意外在網路爆紅，成了眾多文藝青年追求自由的金句。後來不僅有豪華郵輪邀請顧少強去環遊世界，還有人找她做代言，更有人想無條件資助，但是她都沒有動心。

然而，之後顧少強卻被爆出一直沒有出國，僅是到大理、重慶、成都、杭州、烏鎮等地旅遊，而當年「霸氣」辭職的原因，是因為一場突如其來的戀愛。

原來，她在2015年年初，在雲南大理認識現在的丈夫，二人愈聊愈投契，於是便計劃離開原本的生活環境，一起出走看世界，「本來想直接寫『我要辭職』之類的內容，擔心被學校誤會是我有所不滿，所以隨手寫了這句話。」

▲▼ 「世界那麼大，我想去看看」。（圖／翻攝自微博）

▲顧少強參與節目錄製。（圖／翻攝自微博）

在大陸旅行幾個月後，顧少強和丈夫在成都開了一家民宿，被問到現在的生活和當初的「雄心壯志」是否相悖，顧少強望著丈夫說，「他就是我的世界，到哪兒都一樣。」

婚後不久兩人有了孩子，而顧少強也發生了改變，從前那個說著「不接商演、不接廣告、只為理想」的她，接下人生第一個代言，這個做法讓不少支持她的人都離開了。很多人開始懷疑，最初她是不是就在炒作，博關注，也有人懷疑她丈夫是不是一個騙子，就這樣曾經被人追捧的她，一夜之間成為了大家「唾駡」的對象。

對此，顧少強表示，帶有夢幻色彩的生活雖然很美好，但是最終人都要回歸到現實中，經濟基礎才能繼續幫她實現看看世界的夢想啊。

▼ 顧少強還與大陸知名主持人魯豫一起錄製節目。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 「世界那麼大，我想去看看」。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 「世界那麼大，我想去看看」。（圖／翻攝自微博）

▲顧少強上月PO文，稱自己開了一家小酒館。（圖／翻攝自微博）

顧少強上月12日在微博PO文，新開一家小酒館的她表示「又圓了一個夢想」。此外，她在5月24日發文稱，「我好喜歡現在的狀態，好喜歡我現在的樣子」，能夠說出這句話，人生就是贏了呀！

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