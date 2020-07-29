「希特勒親信之子」出任波蘭大使　波蘭外交部長氣到想辭職

▲「希特勒親信之子」洛林霍芬出任德國駐波蘭大使，引發爭議。（圖／翻攝自Arndt Freytag von Loringhoven Twitter）



記者林彥臣／綜合報導

波蘭外交部長恰普托維奇（Jacek Czaputowicz）表示想在秋季內閣改組的時候請辭，他否認受到任何政治壓力，但是外界猜測，請辭的原因與德國指派希特勒親信之子洛林霍芬（Arndt Freytag von Loringhoven）出任駐波蘭大使有關。

根據波蘭新聞媒體PolandIn報導，恰普托維奇否認自己承受任何政治壓力離開，他也不認為離任之後，象徵外交政策將會更激進的猜測，也否認他故意拖延至今都還沒上任的德國駐波蘭大使洛林霍芬任命案。

今年63歲的洛林霍芬原任北約第一任情報局局長，被德國政府指派為駐波蘭大使，他的父親柏恩德•弗雷塔•馮•洛林霍芬（Bernd Freytag von Loringhoven）將軍，就是希特勒的副官與私人參謀之一。

根據香港媒體香港01分析，洛林霍芬在德國、北約和歐洲官僚系統中的履歷無懈可擊，他從1990年代開始就在德國駐俄使館工作，此後進入德國情報系統，並因此在北約情報系統任職多年，在任職北約情報工作期間，對俄羅斯駭客、媒體、假新聞採取激烈行動，並且建立與俄媒對抗的北約對俄宣傳中心。

儘管工作成效相當出色，當是波蘭方面還是對於洛林霍芬的身世相當難以接受，波蘭媒體瘋狂強調「德國大使來自希特拉的地堡」但是德國總理梅克爾（Angela Merkel）還是堅持人選就是洛林霍芬，不肯派波蘭方面屬意的人選前外交部發言人佩施克（Andreas Peschke）。有分析認為，德國作出這項任命案與總理梅克爾認為，波蘭近期在軍事、經濟問題上與美國親近，對德國利益造成妨礙有關。

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