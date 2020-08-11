酷似「龍貓」好萌　高雄男走私50隻「毛絲鼠」價值800萬！闖關被抓包

記者黃子倩／高雄報導

高雄港務警察總隊11日清晨2點多，發現一輛自小貨車準備出港區，負責管制站勤務的兩名警員檢查車輛，發現車後傳來「窸窸窣窣」的動物叫聲，立刻喝令對方下車接受檢查，果然在後行李廂發現南美洲特有種龍貓鼠，研判是從大陸走私進口販賣，全案依野生動物保育法及動物傳染病防治條例偵辦。

▲高雄港警察總隊發現有民眾想私帶酷似龍貓的「毛絲鼠」出港區。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據了解，查獲到的特有種龍貓鼠，學名為毛絲鼠，個性溫馴，長相酷似龍貓，身受民眾喜愛，價格居高不下，市價一隻高達15萬元，查獲50隻，總價約800萬元，但楊姓嫌犯企圖在沒有報關檢疫的狀況下，私運毛絲鼠，他僅供稱自己是「幫人載運」，否認進口販賣。

▲▼高雄港警察大隊發現有民眾想私帶酷似龍貓的「毛絲鼠」出港區。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過高雄港務警察總隊初步研判毛絲鼠是從大陸走私進口，全案依野生動物保育法及動物傳染病防制條例偵辦。且時值防疫緊要關頭，高雄港務警察總隊會同海關及農委會動植物防檢局高雄分局共同守護國境，阻絕可能的傳染病，保護國人健康。

▲高雄港警察總隊發現有民眾想私帶酷似龍貓的「毛絲鼠」出港區。（圖／記者黃子倩翻攝）

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

