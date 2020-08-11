　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酷似「龍貓」好萌　高雄男走私50隻「毛絲鼠」價值800萬！闖關被抓包

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃子倩／高雄報導

高雄港務警察總隊11日清晨2點多，發現一輛自小貨車準備出港區，負責管制站勤務的兩名警員檢查車輛，發現車後傳來「窸窸窣窣」的動物叫聲，立刻喝令對方下車接受檢查，果然在後行李廂發現南美洲特有種龍貓鼠，研判是從大陸走私進口販賣，全案依野生動物保育法及動物傳染病防治條例偵辦。

▲▼ 高雄男子走私毛絲鼠 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄港警察總隊發現有民眾想私帶酷似龍貓的「毛絲鼠」出港區。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據了解，查獲到的特有種龍貓鼠，學名為毛絲鼠，個性溫馴，長相酷似龍貓，身受民眾喜愛，價格居高不下，市價一隻高達15萬元，查獲50隻，總價約800萬元，但楊姓嫌犯企圖在沒有報關檢疫的狀況下，私運毛絲鼠，他僅供稱自己是「幫人載運」，否認進口販賣。

▲▼ 高雄港警發現民眾想走私毛絲鼠 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼高雄港警察大隊發現有民眾想私帶酷似龍貓的「毛絲鼠」出港區。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼高雄港警發現民眾想走私毛絲鼠 。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過高雄港務警察總隊初步研判毛絲鼠是從大陸走私進口，全案依野生動物保育法及動物傳染病防制條例偵辦。且時值防疫緊要關頭，高雄港務警察總隊會同海關及農委會動植物防檢局高雄分局共同守護國境，阻絕可能的傳染病，保護國人健康。

▲▼高雄港警發現民眾想走私毛絲鼠 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄港警察總隊發現有民眾想私帶酷似龍貓的「毛絲鼠」出港區。（圖／記者黃子倩翻攝）

►勝過高鐵撿到3百萬的快感
 

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／黎智英190萬交保！名下1.9億資產被凍結
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻回娘家他床戰女下屬！4年玩遍桃園…出差日本「征服5酒店」

北檢法警上班一半昏倒！家屬忍痛放棄搶救…摘下葉克膜

涉新藥解盲前偷買自家股票　美吾華董座李成家300萬交保「冤枉啊！」

快訊／宜蘭大貨車左轉與機車相撞！「父子雙載」爸當場死亡、兒傷

快訊／淡水男連6撞逃3公里！孕婦遭撞…女騎士倒地

中輟少年愛偷車　裝大學生購2手機車通勤試騎「一去不返」涉多起機車竊案

快訊／保時捷自撞！駕駛詭異死車內…警破窗拉人

快訊／台北保時捷失速自撞！駕駛無生命跡象…路人嚇傻報警

機車拋錨牽去修…車廠老闆借他「騎這一台」上路更悲劇　維修費還貴爆！

聽女同事向前男友痛哭求饒…人夫擬「除髒狼」計畫狂捅18刀：去看看他長怎樣

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

激推喝冰水！醫生從3層面分析　駁「胖肚傳言」：一年甩1.56kg

外送員取餐麵翻倒燙傷手臂潰爛　聽店家冷處理氣炸控：沒裝袋

外送員送餐不滿備註要爬2樓！台中女點餐慘遭他「重拳揮左臉」

好聰明！日本媽媽幫感冒娃清鼻 寶寶秒嘟嘴使出「鼻孔消失之術」

妻回娘家他床戰女下屬！4年玩遍桃園…出差日本「征服5酒店」

北檢法警上班一半昏倒！家屬忍痛放棄搶救…摘下葉克膜

涉新藥解盲前偷買自家股票　美吾華董座李成家300萬交保「冤枉啊！」

快訊／宜蘭大貨車左轉與機車相撞！「父子雙載」爸當場死亡、兒傷

快訊／淡水男連6撞逃3公里！孕婦遭撞…女騎士倒地

中輟少年愛偷車　裝大學生購2手機車通勤試騎「一去不返」涉多起機車竊案

快訊／保時捷自撞！駕駛詭異死車內…警破窗拉人

快訊／台北保時捷失速自撞！駕駛無生命跡象…路人嚇傻報警

機車拋錨牽去修…車廠老闆借他「騎這一台」上路更悲劇　維修費還貴爆！

聽女同事向前男友痛哭求饒…人夫擬「除髒狼」計畫狂捅18刀：去看看他長怎樣

「埔出水緣份」兩天一夜營隊開放報名　體驗藍染工藝、檳榔染再生藝術

夢幻婚禮崩壞！台中新娘一看「鷹架牢籠」痛哭　萬字文控女CEO神隱

俄國搶先核准新冠肺炎疫苗　用蘇聯人造衛星命名「史普尼克V」

王瑞德嗆爆馬英九：最不重視軍備的總統！　「最強戰力」陸戰隊被裁撤

差5天到職1年！口罩國家隊自竊6000片口罩…指揮官慘被拔官

「超強對流風暴」蹂躪美國中西部　50萬民眾斷電

印度力推國防自主！禁止101種武器進口　俄專家：可協助在地化生產

妻回娘家他床戰女下屬！4年玩遍桃園…出差日本「征服5酒店」

中職／統一獅花蓮5連戰　首場布雷克對決廖乙忠

手越祐也出書談12女星緋聞史！　爆柏木由紀「3男1女溫泉遊」…鞠躬道歉了

等不及！貪吃鴨連續跳高搶菜成功 下秒搖屁屁落跑...飼主笑瘋狂追

社會熱門新聞

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

E奶屁蛋妹睡人夫60次！討分手費：1次9千　最美正宮反擊結局曝

快訊／淡水男連6撞逃！孕婦遭撞…女騎士倒地

床戰女下屬4年！出差征服5日本酒店

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

宜蘭大貨車與雙載機車相撞　釀父子一死一傷悲劇

即／板橋15歲國中女校園墜樓搶救中！曾撂話：自己看著辦

4人蚯蚓坑玩水2死！死者身分曝光

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

北檢法警上班昏倒！家屬放棄搶救

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

快訊／保時捷自撞！駕駛詭異死車內

找辣妹「摸摸抓抓」　桃園男一次賺200

更多熱門

相關新聞

鳳山圳溝遭「砌牆阻水流」　水利局摸黑拆除

鳳山圳溝遭「砌牆阻水流」　水利局摸黑拆除

輕颱「米克拉」過境台灣，不過高雄鳳山百甲圳卻被當地里長發現圳內遭人砌牆堵住水流，水利局獲報後緊急派人摸黑拆除，讓水路恢復暢通，負責砌牆的蔡姓監工則被警方帶回調查後，依涉公共危險罪送辦，後續將通知其他在場工作人員及地主到案說明，以釐清案發經過。

1歲兒在旁邊玩…她遭男客「3度強來」崩潰！

1歲兒在旁邊玩…她遭男客「3度強來」崩潰！

越南失聯移工買重機　車牌太詭異被移民官盯上

越南失聯移工買重機　車牌太詭異被移民官盯上

前鎮社區花圃護欄遭撞斷　1男1女棄車快閃

前鎮社區花圃護欄遭撞斷　1男1女棄車快閃

留言「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧」　22歲男落網

留言「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧」　22歲男落網

關鍵字：

高雄港區警察大隊毛絲鼠走私販售動保法

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

《RM》全昭旻爆熱戀！　IG發文疑洩愛

獨／護理師捧回15.6億！中獎前已存3千萬

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

即／黎智英190萬交保！1.9億資產被凍結

E奶屁蛋妹睡人夫60次！討分手費：1次9千　最美正宮反擊結局曝

車超重「搞壞機械車位」！衰哥買下層：誰賠

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

快訊／淡水男連6撞逃！孕婦遭撞…女騎士倒地

《麻辣鮮師》黃主任消失10年近況曝光！

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面