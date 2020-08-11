舉家落籍花蓮在地經營　天合飯店超越五星獲「卓越五星」標章

▲瑞穗天合國際觀光酒店為以南歐莊園風格為主之複合式頂級度假村。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮瑞穗天合國際觀光酒店榮膺交通部觀光局最頂級的「卓越五星」（五星+）標章，為與在地共享榮耀，10日特別舉辦盛宴，會中，董事長張茂松邀請徐縣長徐榛蔚及貴賓們與「卓越五星」標章合影，共享榮耀。徐榛蔚除了表揚飯店卓越的好成績之外，更肯定飯店在花蓮深耕奉獻，及提供卓越旅宿體驗上的努力。

徐榛蔚肯定前縣長傅崐萁的擘畫下，積極招商引資，讓世界各地企業家都看見花蓮的美好，願意前來投資發展，更創造無數就業機會，將人才留在花蓮。她也敬佩張茂松董事長的雄心壯志，在陸客來台觀光旅遊限縮的期間，仍具有前瞻的眼光，在花蓮投入龐大資金建設國際觀光旅館，更舉家將戶口遷至花蓮，讓鄉親感受飯店融入在地的決心。

▲天合飯店董事長張茂松邀請徐縣長徐榛蔚及貴賓們與「卓越五星」標章合影，共享榮耀。

徐榛蔚盛讚「卓越五星」的天合國際觀光酒店將成為花蓮各飯店管理品質提升的標竿與里程碑，她說，飯店硬體建置容易，最困難的是人才培訓與管理，感謝天合飯店以在地鄉親為職員招募的重點，並不斷精進、全力培訓成為管理階層人員，將職員視為重要資產；另外也連結周邊各類業者成為產業鏈，形成共好共榮的經濟網絡，對地方貢獻卓著。

天成集團董事長張茂松指出，交通部觀光局辦理「星級旅館評鑑」超過10年，鼓勵飯店業者持續追求進步，在原有一星到五星外，增列了「卓越五星」（五星+）等級，卓越五星代表飯店於建築硬體的專業完善，服務品質更是力求做到盡善盡美，提供賓客更臻至完美的旅宿體驗。

瑞穗天合國際觀光酒店為天成飯店集團全新打造的休閒度假酒店，坐落於花蓮瑞穗鄉占地兩萬坪，為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯／金色水樂園，並與國際知名Spa品牌悅榕集團（Banyan Tree Group）旗下悅椿Spa（Angsana Spa）合作之複合式頂級度假村。整體設計以南歐莊園風格為主，得天獨厚的地理位置、風光明媚的山水以及豐富的人文及自然生態，將花蓮瑞穗美景盡收眼底。

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