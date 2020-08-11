美兩黨總統候選人提名登場　拜登大選副手本週拍板！有意找非裔女性

▲民主黨籍總統候選人拜登本週可能宣布副手人選。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

美國民主黨和共和黨都將在近期舉辦總統候選人提名，現任總統川普正在考慮兩個舉辦地點，暗示可能會有觀眾；而他的競爭對手拜登（Joe Biden），則因應疫情，改為線上舉行。媒體揣測，拜登會在民主黨全國代表大會前，也就是本週宣布副總統人選。

路透社引述一名知情人士所言，民主黨候選人拜登和進入最終選拔的副手人選談過，已經準備好在本週公布。《紐約時報》10日報導，拜登可能在11日或12日宣佈副手，但也有可能再次延期。拜登競選總部的發言人拒絕對此回應。

拜登曾任前總統歐巴馬的副手，承諾挑選女性作為競選搭擋，但來自黨內高層和運動人士的壓力要求他選擇非裔女性。他們認為，拜登若不選非裔女性，會削弱非裔選民的熱情，這批選民的支持是民主黨成功的基礎，對擊敗川普陣營也至關重要，尤其在全美群起抗議種族主義的時刻。

路透社指出，加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)、以及前國家安全顧問萊斯(Susan Rice)都是拜登副手的有力人選，她們兩人都是非裔。其他候選人如密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）也都拜會了拜登。

拜登將在家鄉德拉瓦州發表演講，接受民主黨總統候選人提名，但不會開放現場觀眾，以線上方式進行。而川普正在白宮與賓夕凡尼亞州之間抉擇，引來「不要把競選活動派進治理國政的地方」反彈聲浪，他表示將很快做出決定。