人妻敘舊太嗨爆吐！哥哥扶進廁所幫清理　下秒「脫光緊抱開戰」她清醒崩潰

▲前同事見人妻喝醉，竟直接在店家廁所性侵她。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

大陸1名45歲的章姓女子過去和大3歲的鄭姓男子相當要好，甚至以兄妹相稱，之後2人分別去了不同地方工作，便鮮少聯絡，直到近日雙方剛好到江蘇常州出差，隨即相約一起吃晚餐。由於太久沒見到舊識，章女除了大吐苦水，也喝了不少酒，不料鄭男竟趁著她酒醉之際，謊稱要幫忙清理，直接在店裡廁所性侵得逞。

《中國報》報導，章女和鄭男過去曾在同一間公司上班，期間2人交情相當好，平時也以兄妹相稱，後來因各自的理想不同各奔東西，分別在江蘇蘇州和安徽馬鞍山工作；今年7月25日，雙方碰巧都到常州出差，因此便相約吃晚餐敘舊，久違的重逢讓章女十分開心，加上最近生活不如意，一不小心就喝多了。

鄭男見女方崩潰大哭，隨即坐到了她身邊幫忙擦淚，還趁機將章女抱在懷中「安撫」，甚至一度提議要「找地方休息」，但遭到拒絕；後來章女越喝越多，還直接吐在店裡，鄭男隨即扶著她到廁所清理，誰知他竟順勢把對方的貼身衣物褪去，並將其緊緊抱住，接著性侵得逞。

事發當下，店員聽到盥洗室傳來奇怪聲響，擔心發生意外，趕緊報警處理；當地警方趕到現場後，立即將鄭男帶回局裡調查。另一方面，章女隔天清醒後，回想起昨夜經過，也趕緊報警說自己遭前同事性侵。警方事後趕到案發現場調查，全案朝強制猥褻方向偵辦中，詳細經過仍待進一步釐清。

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