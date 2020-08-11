「迷戀鄧倫」找高人施降情術！30歲多金女泡到男神…地下情1年結局淪笑柄

▲30歲女為和鄧倫談戀愛，被騙1200萬。（圖／翻攝自杭州日報）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州30歲劉姓女子近日為了和偶像「鄧倫」談戀愛，花330萬人民幣（約新台幣1400萬元）請閨蜜李紫（化名）做法、施「降情術」。直到警方將閨蜜逮捕，劉女才知道，和自己談戀愛的「鄧倫」根本是李紫朋友陳明（化名）假扮。面對警員的審訊，陳明委屈表示，他根本就不認識鄧倫。

據《杭州日報》報導，劉女是杭州市余杭區的一家童裝店老闆，李紫是劉女的客戶，兩人因為聊得來，慢慢成為閨蜜。

李紫告訴劉女，她是做泰國佛牌生意的，這類佛牌可以幫人轉運招財。劉女隨後因為生意以及與男友感情之事，前前後後向李紫購買佛牌、做法事等40多次，花費90萬餘元人民幣（下同）。可最終，男友還是和她不歡而散。

2018年9月，劉女對閨蜜說，自己非常喜歡明星鄧倫，滿腦子都是他。「我認識鄧倫的助理，鄧倫也在我這裡買了佛牌，你和他買一塊一樣的，你們就能加微信了。」出於對偶像的崇拜，劉女爽快花了錢，並且如願加上了「鄧倫」和「鄧倫助理」的微信。

2019年7月，「鄧倫」在微信上向劉女表白，兩人迅速確立了男女朋友關係。劉女為了能了能和偶像儘快見面，先後又花了76萬做法事，但未能如願。

隨後，李紫介紹的一位「泰國翻譯」海偷偷告訴劉女，「鄧倫」已經在泰國為兩人專門蓋了一座廟作為給她的驚喜。沒想到，「鄧倫助理」和「鄧倫」也先後「證實」了這一消息，被「幸福」衝昏了頭的劉女按照「泰國翻譯」的要求，出錢捐了一對蓋廟禮成時用的大公雞。

▲嫌疑人稱不知道鄧倫是誰。（圖／翻攝自時間視頻）

就這樣，為了能和「鄧倫」修成正果，2018年9月至2020年2月期間，劉女一共向李紫轉帳50餘次，金額達330多萬元。

今年6月份，因遲遲未能見到「偶像」，加上李紫各種推脫說辭，劉女這才起了疑心，前往警局報案。2020年6月11日、12日，警方在吉林省吉林市將李紫等4人逮捕。

據調查，這場「鄧倫」騙局，也是她夥同朋友陳明（化名）、丈夫、母親3人設計的.四人分飾泰國翻譯、鄧倫、鄧倫助理等角色，讓「鄧倫」負責與劉女談戀愛，「泰國翻譯」勸劉女花錢做各種法事。

警方的一段審訊影片顯示，這位假扮「鄧倫」的犯罪嫌疑人在接受警方審訊時表示，他先後假扮過2個身分，一個是鄧倫，另一個是鄧倫助理。當警員問及鄧倫是什麼人時，他竟表示，「不認識鄧倫，只知道是個明星。」

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