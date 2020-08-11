搭651公車遭夾頭！中和妹「摔出去暈好幾天」一照鏡子嚇到　業者回應了

記者陳俊宏／綜合報導

又發生公車夾頭的事件！新北市中和一名28歲江小姐搭乘651路公車，正要下車時，車門卻突然關閉，導致她頭部和身體遭到夾擊，整個人摔出車外，回家後暈眩的感覺持續好幾天，一照鏡子嚇到，發現右耳明顯紅腫，立刻到醫院驗傷。對此，台北客運坦承疏失，也承諾會賠償乘客相關醫藥費。

▲江小姐出面受訪。（圖／東森新聞）

《東森新聞》報導，4日晚間近10時，江小姐搭乘板橋開往台北市政府的651路公車，她從板橋車站上車要回中和住家，在民德路口準備下車。根據監視器畫面，公車停靠站牌後，車上乘客陸陸續續下車。

▲▼江小姐要下公車卻被車門夾頭。（圖／東森新聞）

▼江小姐摔出車外，眼見公車離去。（圖／東森新聞）

而江小姐是最後一名下車的人，她下到一半，車門卻突然關起來，這一夾不只手上雨傘當場變形，頭部和身體被車門重擊，一個踉蹌整個人摔出車外。她受訪表示，還沒完全打開雨傘，「駕駛就把車門給關閉，我整個人就被夾下車，回到家就發覺頭好像有點脹脹痛痛的，像瘀青那種感覺。」

江小姐雖當下沒有異狀，但回家後人越來越不舒服，一照鏡子才發現右耳明顯紅腫，頭痛也持續好幾天，趕緊到醫院驗傷。她指出，「今天是夾到我年輕人也沒摔倒，那還好，那如果夾到的是老人，然後真的他們受傷了，這個後果我覺得滿可怕的。」

江小姐事後除了向台北客運投訴外，也到派出所報案，而業者在查證後坦承的確有疏失。台北客運稽查課課長黃豐慶說，那天是下雨天，司機視線有被遮蔽到，所以沒看到乘客還沒完全下車；至於乘客一些損傷損害的部分，會全權來做理賠。

▲▼江小姐照鏡子才發現右耳明顯紅腫，到醫院驗傷顯示「頭部創傷」。（圖／東森新聞）

▼台北客運坦承疏失，也承諾會賠償乘客相關醫藥費。（圖／東森新聞）