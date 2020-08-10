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「海警插紅旗」竟讓遊客繼續下水！　墾丁業者被勸竟怒嗆：要讓我們賺錢

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記者趙蔡州／綜合報導

氣象局10日上午發佈米克拉海上颱風警報，屏東縣墾丁南灣就立刻插上紅旗，但仍有「水上活動」業者決定繼續接客，面對媒體詢問「要顧到遊客的安全」，竟有業者大聲嗆聲「要讓我們賺」、「我們都是救生員，會CPR」等，離譜的行為讓不少遊客也無法接受。

▲海警插紅旗了！墾丁業者「讓遊客繼續玩」 遭勸竟嗆：要讓我們賺錢啊。（圖／東森新聞）

▲業者激動說「要讓我們賺啊，大家父母生的」。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

影片中可以看見，氣象局發布海上颱風警報，南灣沙灘不久後就插上紅旗，不料有水上活動業者仍堅持營業，繼續讓客人玩香蕉船乘風破浪、騎水上摩托車等。面對媒體詢問「要顧到遊客的安全」，業者激動說「要讓我們賺啊，大家父母生的」、「我是父母賺錢，給小孩讀書」、「我們這都救生員！」

▲海警插紅旗了！墾丁業者「讓遊客繼續玩」 遭勸竟嗆：要讓我們賺錢啊。（圖／東森新聞）

▲海警插紅旗了！墾丁業者「讓遊客繼續玩」 遭勸竟嗆：要讓我們賺錢啊。（圖／東森新聞）

▲沙灘已經插上紅旗，但有水上活動業者仍堅持營業。（圖／東森新聞）

現場遊客表示，「也想離開，但業者就說，還是可以玩呀，我有說退費，（但）他們就是一直說可以啦，颱風還沒來可以玩」、「有看到要插紅旗，（業者）他說還沒禁止。」

墾丁南灣在颱風逼近後風浪漸大，遠處甚至隱約能看見雨瀑，救生員也不停勸導、大喊沙灘要清場，但仍有少數業者還想營業，離譜的行為讓不少遊客無法接受，所幸最後也沒有發生任何意外事件。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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