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科技新貴騙吃8女「背景揭密」！長髮妹4年被吸乾…見Line「神秘群組」崩潰

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婦仇者聯盟指控男子翁嘉駿自稱台科大高材生，還曾拿畢業證書證明，結果事後被揭穿，翁才坦承證書是偽造的。（讀者提供）

圖、文／鏡週刊

長相普通的男子翁嘉駿遭前女友們組成的「婦仇者聯盟」控訴，以家境清寒、不受寵，憑藉自己努力考上名校，營造上進形象，再以科技新貴、月收8到10萬等謊言，不斷騙愛詐財，只要認為沒有利益可圖時，就會立即神隱，不少人到翁男公司找人，公司不堪其擾，辭退翁男並貼公告指翁男是「詐騙慣犯」警示。

今年20多歲的A小姐是「婦仇者聯盟」發起人，她非常氣憤地告訴本刊自己慘痛的遭遇，說她今年3月初透過手機交友軟體Tinder認識翁男，翁初次約會就說自己是台科大機械設計系畢業，智商130，靠著在科技公司擔任設計師及家教課程，每月有8萬到10萬元收入，因翁男長相斯文，談吐、應對也十分得體，見面幾次後，就被翁男的氣質吸引，2人開始交往。

婦仇者聯盟指控男子翁嘉駿自稱台科大高材生，還曾拿畢業證書證明，結果事後被揭穿，翁才坦承證書是偽造的。（讀者提供）

3月中白色情人節，她收到翁男送她的專櫃洗髮精組，還安排大餐慶祝，但美好甜蜜的時光只維持1個月，4月中男友開始以工作忙碌為由避不見面，二人只能透過通訊軟體聯繫。4月27日開始，男友多次以工作應酬，需要先幫公司代墊費用為由，向她借錢，沒多久又說父親住院需要醫療費，開口要跟她周轉。

出於男女朋友交往的信任，A女不疑有他，陸續借出7萬多元，沒想到7月初翁男突然音訊全無，連分手都沒說就人間蒸發，A女找上翁男公司，一問之下驚呆了！原來男友只是一名工讀生，而且已有多名女子寄存證信函到公司要錢，顯見她只是多名受害人之一，「原本以為自己只是倒楣，沒想到被騙的還有一堆人，他就是十足招搖撞騙的男蟲！」

A女多次借錢給男蟲，前後共7萬多元，圖為匯款紀錄。（讀者提供）

另一名受害的B女氣憤地說，她和翁男只交往1個多月，翁對她所述的學歷背景大致都和其他女生相同，但跟其他女生交流後，她苦笑地自我安慰，所幸跟翁男交往期間正好待業中，手邊沒什麼閒錢，「之後他就突然跟我提分手，大概是從我身上騙不到錢，就快閃了吧！」

B女指出，交往期間翁曾帶她到任職的公司參觀，還會跟同事打招呼，「裝得一個跩樣，說上司很喜歡他、多受重用，結果就是一個工讀生而已，他膽子真的很大！」

聯袂出面向本刊踢爆翁男的4名女子之中，受騙時間最久的C女表示，她在2016年用交友軟體WooTalk認識翁男，當時翁自稱在台科大念書，還不經意秀出證件給她看，告白時，翁男刻意送她一條施華洛世奇水鑽手鍊，後來她才知道那條手鍊要價八千多元，以為他十分用心，此舉也確實讓她心動。

2人交往後，翁男的經濟狀況慢慢變了樣，與他交往初期的出手大方大不同，2人約會時，男友常藉口沒帶錢包、忘記領錢，讓C女獨自負擔餐費，有一次翁男甚至以沒錢搭車為由，偷走C女錢包內的提款卡及8,000元現金，此一行徑也種下2人分手的導火線。

男蟲最後禁不起C女求證，坦承自己竊走提款卡。（讀者提供）男蟲最後禁不起C女求證，坦承自己竊走提款卡。（讀者提供）

C女無奈地說，因為投入感情後，她也很愛翁男，所以只要提分手，對方下跪哭著道歉，她就會心軟，答應跟他復合，直到某一天她臨時起意，查看男友手機，發現一個可疑的群組，裡頭沒有任何對話紀錄，男友誆稱是工作所用，用來保存機密設計圖，所以才會看完紀錄後立刻刪除，但她發現群組中成員的頭像，根本不是他的同事，「我問了群組內其中一個女生，才知道那是個分享夜店資訊的群組，根本不是男友口中的工作群組！」

交往近2年，2人再次分手後，有位陌生男子突然透過IG私訊她，告知翁男欠錢不還後神隱，並透露認識翁男的高中同學，指翁高中成績很差，不可能考上台科大，翁男還曾詢問考上台科大的同學學號，很可能是要用來騙人，「他常常在白天跟我們約打麻將，很可能就是騙妳去上班，有朋友曾打電話去他上班公司問，對方說根本沒翁男這個員工。」

C女感嘆，得知真相後，她感到晴天霹靂，有一度還借酒澆愁，不解自己怎麼會「鬼遮眼」，回想過去男友還會跟她分享大學畢業後如何發奮考證照，還有公司發生的趣聞，頓時感到毛骨悚然，「大家可能會以為我太蠢、太傻，但我真的沒想過去調查男友的學歷或工作真假。」

另一名D女與翁交往時間不長，她苦笑地說，最後會踩煞車分手，是因為太常拆穿對方說謊，分手後無意間透過翁男公司和其他受害的「前女友們」取得聯繫，始知翁男連生活也被謊言包圍，「他連對公司也謊報學歷，只是因為他的工讀生身分，沒被要求拿出學歷證書，但騙得也太徹底了。」

本刊調查，翁男所屬的公司因收到E女寄給男蟲的存證信函，被害女子也登門找人、要錢而不甘其擾，已經將他開除，甚至貼出公告強調，翁男已非公司員工，提醒各界注意他是「詐騙慣犯」。


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