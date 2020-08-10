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《數電影的人》修復師需要花30天　才能修復她銀幕上10分鐘的美麗

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▲「南崁兒童影展」播放紀錄片《數電影的人》。（圖／南崁文化協會提供）

▲文化局長莊秀美出席《數電影的人》放映會。（圖／南崁文化協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區南崁文化協會舉辦「南崁兒童影展」播放紀錄片《數電影的人》，映後座談觀眾反映熱絡。策展人彭啟端表示，在3C多頻誘惑的年代，孩子專注度都被稀釋掉；數位修復師需要花上一個月，才能修復林青霞銀幕上10分鐘的美麗，期《數電影的人》影片讓更多觀眾體會，訓練孩子的專注度，才能成就重要的事。

▲「南崁兒童影展」播放紀錄片《數電影的人》。（圖／南崁文化協會提供）

▲電影達人周昱全、南崁文化協會理事長高瑞麟、保存園區志工李織芳（由左至右），與觀眾進行映後座談。（圖／南崁文化協會提供）

由「國家電影中心」自製的紀錄片《數電影的人》，9日於「南崁兒童藝術村」播放，主辦活動的南崁文化協會理事長高瑞麟看到來看電影的大小朋友越來越多，且在映後幾達九成的觀眾留下來映後座談，相當感動。映後座談上，大小觀眾熱絡向策展人彭啟端、電影達人周昱全提出問題。

▲「南崁兒童影展」播放紀錄片《數電影的人》。（圖／南崁文化協會提供）

▲周昱全(右)表示，老電影膠片修復上看16K。（圖／南崁文化協會提供）

有小觀眾問道，為何電影名稱叫做《數電影的人》？周昱全解釋，紀錄片所呈現就是一群努力將老膠卷電影作「數位化保存」的人。現在正在上檔的南韓電影《屍速列車2》標榜全球第一部8K畫質電影，周昱全一上場就做現場民調「老電影膠卷可掃到幾K？」，全場只有一名玩家猜「16K」。

▲「南崁兒童影展」播放紀錄片《數電影的人》。（圖／南崁文化協會提供）

▲「南崁兒童影展」吸引許多民眾來看電影。（圖／南崁文化協會提供）

周昱全解釋，35釐米電影膠卷成像密度高，是老在那裏等；只要未來數位技術更先進，掃成8K、16K都不是問題。重點是電影卷片必須保存下來，否則連掃的機會都沒有。

《數電影的人》紀錄「國影中心」替老導演連燕石，把台灣首部彩色台語電影膠卷《丁蘭二十四孝》完成數位化保存，再送回的過程。雖已掃成2K，但因並非「母帶」，是電影院播放的「拷貝帶」，據國影中心典藏組長黃慧敏透露，毀損非常嚴重，只做初步調光，還沒進入數位修復階段。

▲「南崁兒童影展」播放紀錄片《數電影的人》。（圖／南崁文化協會提供）

▲《泰山寶藏》報紙廣告。（典藏者／國家電影及視聽文化中心）

看完紀錄片的一位年輕爸爸在映後座談分享：「以我們的成長經驗，無法理解為何要保存，但看到老導演慎重穿上西裝，等著自己的電影送回家的神情，我心裡馬上有種熱血沸騰的感覺。」目前國影中心正在修復1965年的電影《泰山與寶藏》，則是台灣第一部講述「泰山」的電影。包括：文化局長莊秀美、市議員劉勝全、郭麗華等地方人士亦蒞臨活動。南崁兒童影展將在8月16(日)下午14:30播映閉幕片《年尾巴》，在桃園眷村長大的導演楊婕，將親自出席，分享幼時的南崁，歡迎民眾踴躍參與。

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