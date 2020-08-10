遭掐脖「丟100元」性侵得逞…幾天後開門「又是他」　按摩女門邊崩潰求救

▲陳男性侵得逞後想再來一次，但薇薇機警認出陳男，於拉扯中積極掙扎，才免於二次受害。（示意圖，非新聞當事人／達志影像）

記者羅志華／台北報導

陳姓男子於3月間，在Line上假裝客人約按摩，女子薇薇（化名）依約接客，不料陳男竟衝到床邊，恐嚇「我從監獄出來」、「2、3年沒見女人，很想做」，隨即撲上床掐住脖子，薇薇不敢抵抗慘遭性侵，不料陳男過了幾天改個ID再約，但薇薇一開門就認出是陳男，隨即尖叫呼救；北院日前依強制性交等罪，判陳男5年6月徒刑。

陳男沒錢又想找妹，於3月17日在Line上約薇薇下午按摩，一進薇薇住處便衝到床邊喊到「我是剛從監獄放出來的，沒有錢」，隨後丟出100元又說，「2、3年沒見女人，很想做」，便撲上薇薇掐住脖子，薇薇擔心遇害只好順從，慘遭陳男口交、性侵得逞。

陳男得逞後想再來一次，又於4月1日以另個Line暱稱，再約薇薇按摩，但薇薇這次一開門便認出陳男，雙方在門口激烈拉扯，薇薇在被拖往梯間途中不斷尖叫、求救，陳男才無奈將她放走。

陳男於審理中坦承性侵，卻辯稱第二次是要去談和解，沒有想性侵薇薇，但法官參考監視器畫面、警局筆錄、驗傷診斷書，又見陳男於Line訊息中，明明已經到門口了，卻說剛上樓，騙薇薇直接開門，又在拉扯中企圖將薇薇拖進房間，認定陳男犯強制性交、侵入住宅強制性交未遂罪，判刑5年6月。

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