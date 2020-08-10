高中開始苦追！21歲單戀男持刀闖教室　搶手機逼心儀女大生加LINE　下場慘爆





記者陳羿妏／台北報導

新北市淡水區聖約翰科技大學去年4月30日發生一起恐怖情人事件！一名21歲李姓男大生為了加劉姓女同學的LINE，搶走對方手機，見一旁的同學們上前阻止，竟直接亮出預藏的水果刀對峙，所幸現場無人受傷，李男最後遭壓制，並由警方帶回派出所偵訊。日前士林地院依強制罪，將李男判刑2月，得易科罰金6萬，緩刑2年，可上訴。





▲李男持刀闖入聖約翰大學內，「為了加LINE好友」搶走暗戀女大生的手機。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

判決指出，李男愛慕高中同學劉女許久，不過遭劉女拒絕追求，並切斷往來，而案發當時，李男闖入聖約翰科大一處6樓教室，先是輕拍劉女肩膀想搭話，不過，劉女見狀後打算躲開，拿起手機離開教室，怎料，李男為取得聯繫方式，竟追上前，強抓劉女的手、奪走手機，下秒立刻逃離現場。

同時間，劉女的沈姓同學站在一旁發現劉女嚇哭的模樣，詢問一番，便趕緊上前追李男，孰料，雙方到了7樓走廊盡頭時，李男竟拿出預藏的水果刀，想以此對抗，不過，看到沈男號召其他同學前來喝斥，李男放下所有物品正打算落跑，最終遭現場學生壓制在地，而警方事後也趕緊到場逮人。

▼警方將李男帶回派出所偵訊。





李男辯稱，當時去教室是為了找劉女聊天，想加對方LINE繼續保持聯繫，但劉女都不理會他，才會一氣之下搶走劉女手機，而他也提到，自己患有憂鬱症，當下追逐時，因一時害怕才會拿刀對著別人，持刀目的是要自殘，讓他們知道自己過得很痛苦，但他沒勇氣自殘，更無搶奪或強盜之犯意。

「李男追求不成，由愛生恨」，劉女提到，李男長期騷擾她，也因此想更換手機，案發時李男突然從背後出現，還拍她肩膀，讓她想慢慢從門口逃跑，怎料，會被李男發現，手裡的手機更是直接被搶走。

對此，法官勘驗相關證據以及說詞，確認李男犯行，認為李男應以理性方式解決糾紛，不應搶奪劉女使用手機權利，種種行徑造成劉女身心受創，另外考量李男目前尚未與劉女達成和解，患有混合焦慮及憂鬱情緒適應障礙症，審酌後依強制罪，將李男判刑2月，得易科罰金6萬，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應定期前往醫療院所接受精神治療，全案仍可上訴。

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