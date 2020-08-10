受長江洪水影響　大陸多地豬肉價格連續上漲供不應求

▲新鮮溫體豬肉。（圖／記者李毓康攝）

文／香港01

大陸豬肉價格因新冠肺炎疫情趨緩逐步下降一段時間後，6月起受長江洪水影響再度上漲，7月漲至每公斤57.22元（人民幣，下同）。業內人士表示，短期內豬肉仍將供不應求。

據新華網報道，畜牧大省山東、河北多地豬肉價格節節上漲。山東省畜牧總站的統計數據顯示，山東豬肉價格從5月底的每公斤47.18元，連續上漲至7月底的57.22元，漲幅達21.3%。據農業農村部畜牧獸醫局對全國500個縣集貿市場的定點監測，全國豬肉平均價格從5月份第4周（5月27日取價）的每公斤45.98元，連續漲至7月份第5周（7月29日取價）的55.50元，漲幅達20.7%。

業內人士分析認為，本輪豬肉價格上漲主要由於消費拉動。受養殖周期影響，通常夏季是一年中豬肉供應較為緊缺的時期。

▲大陸暴雨洪水。（圖／翻攝人民日報）

另一方面，隨著新冠肺炎疫情防控常態化，今年上半年，豬肉消費潛力本來加速釋放，國家統計局數據顯示，3月全國餐飲收入年減46.8%，至6月降幅已縮小至15.2%，預計後期餐飲業豬肉消費仍將保持成長態勢。但6月以來多地暴雨，嚴重影響生豬生產及產品調運，使供應跟不上需求。山東卓創資訊生豬產業分析師王凌雲說，「養殖戶惜售觀望情緒變濃，使豬肉供應變得更加緊張」。

新冠疫情引發對冷凍肉疑慮 市民偏好鮮肉

此外，農業農村部近期市場調查發現，一些突發性因素也在推升豬肉價格上漲。其中，受北京新發地新冠肺炎疫情影響，一些居民對冷凍豬肉消費產生疑慮，鮮豬肉市場需求增加，冷凍豬肉儲備的市場調節作用受到限制。

豬肉需求旺盛，市場行情樂觀，各地方政府與企業開始加大生產。各級自然資源部門將允許生豬養殖用地不需辦理建設用地審批手續，也允許使用一般耕地建造養豬場。今年以來，河北省已有225間企業新建或擴建養豬場。山東因養殖場戶補欄需求旺盛，仔豬每公斤價格從6月初的86.01元，連續七周上漲至7月底的94.95元。

對於豬肉價格上漲，農業農村部有關負責人表示，當前生豬生產持續恢復向好，為後期增加市場供應提供了有力支撐，下半年豬肉供應將持續改善，價格再繼續大幅上漲的可能性不大。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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