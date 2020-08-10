屏市豐田、豐源里活動中心啟用　潘孟安讚歐風設計：非常適合拍婚紗

▲屏東市豐田、豐源里活動中心啟用暨社區照顧關懷據點10日早上舉行揭牌典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市豐田、豐源里活動中心啟用暨社區照顧關懷據點10日早上舉行揭牌典禮，這也是豐田、豐源兩里里民多年願望的實現，代理市長程清水發揮從政數十年的功力，當下針對活動中心長照和關懷據點內部所需設備，以及四週環境的綠美化，要求出席的縣長潘孟安、立委周春米全力爭取經費充實，獲得兩人同意，市長和里民一致歡呼獲得三贏。

▲▼豐田、豐源活動中心揭牌啟用，縣長潘孟安、立委周春米到場。

位在豐田公園內的豐田、豐源里活動中心，於2018年12月動工，歷經18個月於今年6月取得使用執照。但礙於上半年疫情關係一直未辦理啟用儀式，因此今天的啟用典禮，出席人員很踴躍，除代理市長程清水、代表會副主席林韋呈、豐田里長董怡民、豐源里長陳國棟，縣長潘孟安、立委周春米，以及各級民代及里長、校長等到場。而在地社區關懷據點的長輩們，也全員出動歡喜舞出健康操和舞蹈。

程清水表示，活動中心土地取得1千萬元，總工程費1千4百多萬元，總計花費2千5百多萬元，非常感謝縣長，及各級民代們大家共同努力促成。由於活動中心目前只是一棟空屋，要成為發揮日照和關懷據點的功能，還需添置冷氣、桌椅、多功能活動器材等設備，及環境的美綠化，有賴潘縣長和周立委大力協助，才能發功能早日讓里民進駐使用。

縣長潘孟安則對活動中心的外觀相當欣賞，直誇是全市首座外觀有著歐風設計的活動中心，非常適合拍攝婚紗，四周更有寬敞翠綠的草坪可供里民打拳、跳舞。同時強調，未來一樓為提供長者、共餐、日間照護等服務，二樓則提供為民眾辦理鄰里活動及其他鄰里間多元服務。目的就是讓長者在地安老，有更便利且安心的生活。

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