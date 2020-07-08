屏東市里鄰人口數懸殊整併　民族夜市、中央市場分為2里

▲屏東市民代表會民政小組初審通過屏東市整併里數 。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市民關心的里鄰調整案，8日經市民代表會民政小組審查結果，決議由79里修正為59里，其中7里原計畫合併為1里，經修正後變 2里，比市公所提案多一里，9日將送交大會臨時會中審查。

屏東市里鄰合併案，已紛擾一段時間，引起市民相當大關注。其實，1951年屏東市里數共有93個里，當時總人口數為8萬2746人，最大里為廣興里，里內人口數2259人。2020年，里數時有增減，人口數則從8萬多增加到約20萬人。而自2014年迄今，里數都維持為79個里，最大里是崇蘭里。

有鑑於近年來屏東市人口數的變化，屏東市有不少里人口數相差盛大，若不整併將有部分小里人口勝過大里人口的情況。因此，屏東市公所提出「屏東市里鄰合併案」，規畫未來將現有的79個里，調整為58個里，其中29個里維持現狀。

而安樂、扶風、慶春、金泉、平和、楠樹、勝豐7里合併為1個楠樹里，由於合併幅度太大，引發市民代表會的爭議。今天經市代會民政小組審查，有代表認為7里合併總人口數只有3600餘人，比1個大里的人數還少，合併很合理，但也有代表說7里分為2個區塊，應以民生路為界，將民族夜市的金泉、慶春、勝豐3里合併，中央市場4里合併，較符合文化及地域的發展。

經過討論後表決通過，屏東市調整為59里，明天送交大會審查表決通後執行。

►Her推出暱稱「靈芝水」的品木宣言 Dr.WEIL 青春無敵健康光潤機能水

►二手票券豐富你的生活