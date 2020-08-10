追拍懸日奇景癱瘓忠孝東西路口天橋！警彈性管制流量　腳架佔位將開罰沒收

▲北市忠孝東西路天橋近來因懸日奇景出現蜂擁而至的追拍者，警方將採彈性流量管制。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

根據中央氣象局預報，自8月7日至9日及10日至12日止，台北市民分別在峨眉街、忠孝東西路等路段傍晚無遮雲下將可觀賞到「懸日」奇景；但由於拍攝追逐懸日的攝影發燒友、民眾實在太多，忠孝東西路陸橋即日起警方將會採取機動管制，未來若民眾使用腳架佔據陸橋空間、造成行人通行阻塞，警方將依法開罰，並在人潮高峰時段管制陸橋流量。

▲北市忠孝東西路天橋近來因懸日奇景出現蜂擁而至的追拍者，警方將採彈性流量管制。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區中正一警分局提醒民眾、攝影愛好者，在街道觀賞懸日時，除了不要慢速行駛、或將車輛停放車道影響行車安全，更要特別注意自身交通安全及勿妨害交通秩序或停留於陸橋佔據通道。

警方除加強勸導，並視人潮狀況配合市府工務局，依規定彈性管制忠孝西路陸橋，以確保用路人通行順暢及安全；警方並請民眾勿利用腳架於陸橋、人行道或行人穿越道佔位，若有妨礙交通或影響行人通行情形，除依「道路交通管理處罰條例」第78條行人違規、第82條道路障礙相關規定舉發，如行為人不在場或不聽勸導，將視同廢棄物清除，以確保民眾通行權益。

加上近來新冠肺炎（COVID-19）疫情再度升溫，警方請民眾觀賞拍攝懸日時，也能保持室外1公尺以上社交距離，或配戴口罩，以確保自身與他人之健康。

【其他新聞】



►獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！北市擁多處精華房產 警恐淪「免費保鑣」

►以一打三！館長師父騎車遇行車糾紛遭包圍 輕鬆一打三辯自衛法官認互毆裁罰

►獨／羅霈穎床頭藥物曝光！長期失眠求診身心科 嚴重副作用會痙攣昏迷

最新、最強美白好物



炎炎夏日靠這瓶