恆春後壁湖點600元海產...情侶沒付帳落跑！店家PO網警方看到了

▲屏東縣恆春警分局龍水派出所副所長陳永豐說明海產店情侶吃完未付帳情況 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮後壁湖一家海產店發生一對情侶點餐後未付帳情事，店家事後將店內監視器畫面po上網，轄區的恆春警方獲悉後，主動到店家了解狀況，將通知這對情侶到案，如有不法，依法偵辦。

▲這對情侶（鏡頭上方馬賽克部分）在墾丁後壁湖海產店用餐，事後疑未付帳，店家po網 。（圖／翻攝畫面）

恆春鎮大光後壁湖於昨8日19時許有海產店家於社群網站上反應，指有客人至該海產店用餐，共點了600元的生魚片等餐點，事後未付帳，海產店老闆經清點收據款項時，發現用餐客人已不在座位上，遂調監視器查看，發現為一男一女的客人於店內用餐後未付清款項即離開。

員警主動前往海產店了解案情，店家當時並未向派出所報案，警方將根據被害店家指述，調閱相關監視器積極尋找店內用餐一男一女並通知其到案說明，如有不法將依店家指述依法偵辦。

恆春分局警方呼籲，民眾用餐忘記付錢或未帶錢時有所聞，如有民眾發現用餐忘記付錢應自行前往店家結清款項，避免因為自身疏忽引來不必要的之誤會，衍生相關刑事責任。

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