車停路旁遭潑「洗米水」　民俗專家揭恐怖動機：可能是「下蠱詛咒」

▲高雄楠梓區的車輛遭人潑灑洗米水，民俗專家廖大乙指出這可能含有「詛咒」的意味。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄楠梓區有名住在高雄大學附近的車主，最近感到十分不安，因為1日下午有一名陌生男子騎著腳踏車，朝他停在路邊的汽車潑灑不明液體，事後到現場仔細查看，發現地上留有很多米粒，因此懷疑自己的愛車被潑灑了「洗米水」，根據民俗專家的說法，朝他人汽車潑灑洗米水，有「下蠱」詛咒的意味，可能唱衰車主、詛咒車主出車禍。

這起事件發生後，車主曾徒步追逐男子，不過還是被男子騎腳踏車跑了，事後由於被潑洗米水的汽車沒有毀損，車主事後也沒有提出告訴，警方指出，如果車主提告可依社會秩序維護法展開偵辦。

知名民俗專家廖大乙指出，傳統習俗中，灑白米有著驅邪的效果，一般商店的店家，遇到家裡有喪事的人來，通常生意都會受到影響3天到一個禮拜，所以會從腰下灑米或者鹽巴來驅邪，而這名騎腳踏車的男子無故朝人家的車子灑洗米水，他很可能懂得「下蠱」，用米跟水灑在他的車上，很可能是要害對方出車禍，廖大乙建議車主可以到廟宇走走，請廟方來幫忙化解這起事件。

而警方則呼籲，雖然目前因為被潑灑洗米水的車輛沒有毀損跡象，車主暫不追究，但如果未來又發生類似事件，仍可以依照社會秩序維護法偵辦，污濕他人衣物或物品情節重大者，警方可依法裁罰新台幣1500元，因此請車主特別留心，以免是車主是不小心曾得罪人，對方狹怨報復，未來爆出更大事端。

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