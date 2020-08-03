狂扛瓦斯「供養小護士」墮死劫！工具男刷爆卡背貸百萬　臉書心酸自白曝光

圖、文／鏡週刊

台南1名余姓瓦斯工人為討心儀的的郭姓女護理師歡心，不僅長期提供金錢讓郭花用，還買汽車送她，但郭卻與另名顏姓男子交往、把車交給顏開。余發現後想討回車，竟遭顏、郭於2017年8月16日設局找來9名同夥將余打死。

傷痕累累的余男經搶救後仍回天乏術，家屬獲報趕到醫院，只看到一具冰冷的遺體，完全不知道發生了什麼事，直到隔天警方到醫院調查，才知道余是遭人打死。偵辦案件的白河分局偵查隊長記堂源表示，由於余男體格壯碩，雖然遭棍棒圍毆，但內臟並未受損，身上的挫傷、破皮流血也不是致命傷。法醫相驗後表示，余男可說是被活活打到痛死。

余的親友傷心又氣憤地表示，郭女長期把余當成工具人，郭月薪約4萬元，而余的薪水只有3萬多元，為了滿足郭的需求，余努力賺錢，只要郭向他開口，他總是二話不說就把錢奉上。

余男曾跟朋友說，送瓦斯是以件計酬，他只有不休假，才能賺更多錢。家人後來發現，余至少買過二輛汽車給郭女代步，不僅刷爆信用卡，還揹負銀行貸款，付出超過100萬元，但郭仍不願當余的女友。余曾在臉書感嘆：「要是女生只看錢，那有多好…我只要一直賺錢就好了，一直賺一直賺一直賺，然後她就會一直黏一直黏一直黏，那有多好，都沒煩惱。」



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