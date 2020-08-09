改變地球人人有責　海巡、佛山光童軍團淨灘清出200公斤垃圾

▲海巡署第六岸巡隊佛光山童軍團在屏東縣車城海域淨灘 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為推廣「環保與心保」活動，國際佛光會世界總會持續舉辦「淨灘環保愛地球活動」，海巡署南部分署第六岸巡隊於8月9日早上9時許配合佛光山屏東講堂，在屏東縣車城鄉海岸線再次共同齊淨灘，有60餘人參與，為這片美麗的海域及海岸奉獻心力。

▲▼淨灘。

車城鄉沿岸鄰近福安宮、海洋生物博物館，為遊客朝聖的熱門景點，除帶來不少觀光人潮，同時人潮過後所留下的海漂垃圾長期充斥綿延整個海岸線，各式塑膠製品、瓶罐、廢棄漁網等，造成海洋污染與各處沙灘的髒亂。

響應「淨灘環保愛地球活動」，南部分署第六岸巡隊於今天持續以行動支持佛光山屏東講堂在車城鄉海岸線舉辦的淨灘活動，經海巡署同仁與屏東佛光山複式童軍團大手牽小手齊心努力下，共計清理約200公斤垃圾，為海洋環境保護盡一分責任和心力，還給海域沙灘乾淨的面貌，是守護海洋環境的最佳典範。

南部分署第六岸巡隊表示，海巡署除查緝不法外，平時積極參與海洋保育工作，以盡一份保護海洋的心力；呼籲遊客到沙灘岸際從事休憩活動時，請勿隨意丟棄垃圾，每個人應對海洋環境盡微薄之力，讓後代子孫也能共享這一片美麗的海洋。

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