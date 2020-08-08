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旅平險還不夠！暑假海邊玩水理賠爭議多　專家建議這樣保CP值高

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▲海邊，海岸，海灘，游泳，旅遊，夏天，夏季，旅遊，旅行，出遊，遊玩，玩水，游水。（圖／pakutaso）

▲民眾暑假期間到海邊玩水，別忘投保「海域活動綜合保險」以確保有充足的保障。（示意圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

炎炎夏日不少人喜歡從事游泳、衝浪、潛水、泛舟、香蕉船、獨木舟等海域活動時，金管會保險局配合「向海致敬」政策，積極研議完備海域相關活甕保險商品，並放寬電子商務可網路投保，根據統計，從6月底開放迄今，已有8家產險業者陸續推出「海域活動綜合保險」。

一般來說，民眾從事海域遊憩活動時暗藏高度風險，若藉由投保旅遊平安險來保障海域活動期間所造成的意外傷害，可能被保險公司拒於門外，過去面臨特定事故，如潛水夫症、失溫、海洋弧菌感染等，所致死亡、失能及醫療費用損失，由於到底是疾病因素，或是意外事故所造成，容易產生理賠爭議。

為減少民眾在這類的糾紛，國泰產險、富邦產險、兆豐產險等產險業者推出「海域活動綜合保險」，除有一般傷害保險及旅行平安保險承保的意外事故保障外，也增加上述特定事故的保障範圍，民眾也可就意外傷害事故衍生的搜尋費用損失，選擇加保緊急救援費用保險，提供更完整的保險保障。

國泰產險表示，海域遊憩活動比一般觀光旅遊來得危險，民眾若想參加拖曳傘、香蕉船、獨木舟等水上活動，遊玩一天只需不到170元的保費，就能投保海域活動綜合保險，包含200萬元的死亡及失能保險、20萬元的醫療費用，與最多50萬元的緊急救援費用，提供水上遊憩適足的保障。

富邦產險也提醒，民眾從事任何海域活動都存在著風險，除應注意自身身體狀態、關注海象資訊外，出發前更應投保「海域活動綜合保險」，以降低不幸意外造成的衝擊及遺憾。

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金管會海域活動綜合保險暑假玩水獨木舟游泳

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