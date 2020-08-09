影／下課聚餐發生離奇事！台中騎士開手機傻眼：不敢再看喪家　乩童起駕了

記者陳俊宏／綜合報導

「我都直直騎沒轉彎，發現同一個地方重覆看了5次以上…」台中一名男網友分享自己的親身經歷，他事發隔天去廟裡拜拜，突然遇到一名乩童起駕提醒他，讓他直呼，「我之後看到喪家，我都不敢往裡面看了。」

▲原PO表示，當下不小心看到亡者的照片。（示意圖／CFP）

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原PO近日在「爆料公社APP故事館」發文表示，當晚去上課，他被朋友約下課後聚餐；他下課後騎機車到某個轉彎處，看到有間喪家，「我不小心看到亡者照片，我心想『好年輕好正的妹就這樣走了真可惜』，繼續騎著我的車到朋友約的地方。」

原PO說，感覺越騎越偏僻，燈光也越來越暗，後來附近完全沒人也沒路燈、紅綠燈，這時發現不對勁了，手機拿出來開GPS看位置在哪，結果他已經在鬧區附近，但就是沒人沒燈光，「我急忙打電話給朋友發現手機沒訊號了，我很害怕，但我當下也沒辦法做什麼，只好繼續騎著機車，嘴巴一直唸『阿彌陀佛』。」

▼原PO回想當下四周都沒人沒燈光。（示意圖／翻攝免費圖庫stocksnap）

「我都直直騎沒轉彎，發現同一個地方重覆看了5次以上。」原PO回憶，當下受不了了，停車還是唸著「阿彌陀佛」，眼角發現後面有輛機車，開心往後看準備要問路，結果轉頭後面沒人，「我當下又拿出手機看我在哪，結果我人定位在『霧峰』，我整個傻眼！」

原PO表示，二話不說繼續騎，繼續唸阿彌陀佛，慢慢看到前面有光點，一直往光點方向騎過去，終於看到路燈也慢慢出現其他人了，「我趕緊停路邊打電話回家，叫我家人點三柱清香跟家裡土地公說我現在狀況，請神明拉我一把平安回家！」

原PO說，掛掉電話後，他看到定位已經回到大里，雖害怕但繼續騎車，15分鐘後平安到大雅的家，當下心想到底怎麼了，而且怎那麼快就到家。

原PO隔天去廟裡拜拜，「突然有個乩童起駕跟我說，半夜不要亂跑，尤其看到不該看的東西，不要亂想事情，『這次我拉你一把，下次就沒這麼好運了』！」他說，這是親身故事，「我之後看到喪家，我都不敢往裡面看了。也要跟大家說看到某些東西，心裡真的也不要亂想543，很恐怖的！」