每小時最多110顆！「英仙座流星雨」8/12大爆發　最佳觀測時間出爐

▲英仙座流星雨。（圖／臺南市南瀛科學教育館提供）

記者賴文萱／台北報導

年度中最受歡迎的流星雨要來了！「英仙座流星雨」出現於每年的7月17日至8月24日之間，今年極大期預估將發生在台灣的12日晚間21時~24時之間，每小時最多可見到110顆流星劃過天際。

氣象局指出，今年英仙座流星雨輻射點將於12日晚間21時過後升起，清晨4時位於北北方仰角50度處；8月12日夜間至13日0時過後，月亮方自東方升起，因此在12日晚間的極大期觀測時段並未受月光影響，條件極佳。

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▲英仙座流星雨將登場。（圖／台北市立天文館提供）

其中，ZHRs約110（指輻射點位於正天頂時，在天空無雲無視障且所見極限星等為+6.5等的狀況下，1個觀測者於1個小時中所能見到的流星數量）。氣象局表示，可惜因輻射點仰角偏低，導致可觀測的流星數量略減，不過較有機會見到劃空而過的長軌跡流星。

若民眾想觀賞這次流星雨，可於8月12日晚間21時過後，於「少光害」且「視野廣」的地方觀看。流星的出現並不限於任何方位，亦即夜空中的任何角落均有可能看到隨機出現的流星。

為了服務國人能更貼近星空，台北天文館於全國各地陸續架設高畫質暗空攝影機直播天象，除了梨山地區的福壽山農場、陽明山國家公園外，這次更與台東縣蘭嶼鄉的東清國小合作，在擁有得天獨厚觀星條件的蘭嶼增設一組星空攝影機，讓全國民眾都能透過網路共享清澈美麗的離島星空。

▲英仙座流星雨模擬。（影／臺南市南瀛科學教育館）

台南市南瀛天文館指出，看流星雨不需特殊器材，只要找光害少、視野開闊的地方躺著朝上以肉眼觀賞即可。當日晚上約9時輻射點從地平線東北方升起，8月12日為農曆23號，下半夜會受到月光些微影響，因此午夜前是最佳觀測時間。

天文館當日也會舉辦觀測活動，從18時30分至24時將有流星雨講座、望遠鏡觀測、星空導覽等，除了看流星之外，當日還有非常靠近的兩顆明亮行星─木星、土星可以觀看，甚至還有機會目睹最近造成話題的C/2020 F3（NEOWISE）彗星。

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