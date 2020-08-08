網購淘寶、蝦皮收「不明神祕種子」快看！　防檢局：恐觸法開罰15萬

圖文／鏡週刊

受疫情影響，網購市場盛行全球，不過若是民眾從淘寶、蝦皮購物時，收到包裹後附有「神祕種子」千萬要注意，必須原封不動並立即通報農業單位收回銷毀，否則將會觸犯相關法規，也危害台灣生態環境。

防檢局表示，自7月28日至8月5日期間，接獲民眾主動通報收到自中國大陸輸入植物及相關產品共計9件，有民眾明明是在網路購買花架、文具等商品，卻同時收到草類、蕓薹屬、羅漢竹及薔薇種子；還有民眾網購花器，卻隨包裹免費附贈有機質肥料。

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防檢局說明，考量防疫優先，目前已將這些來路不明的植物全數銷毀，日後將視需要進行疫病害蟲檢測。截至目前為止，財政部關務署今年已經查獲總計198件違規輸入植物或其相關產品案件。

防檢局指出，土壤可能附帶線蟲、病原菌或害蟲等植物有害生物；種子可能為具入侵風險的雜草，或附帶多種可經種子傳播之細菌（如瓜類細菌性果斑病）、真菌（如小麥腥黑穗病）或病毒（如香瓜茄嵌紋病毒）等，若不慎傳入台灣，恐感染植物造成損害。

根據《植物防疫檢疫法》第14、15條規定，有害生物（雜草）、土壤及附帶土壤之物品禁止輸入。輸入植物或相關產品，應先進行相關檢疫。擅自違規輸入植物或相關產品，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金或罰鍰。

防檢局呼籲，民眾不要任意購買境外動植物及相關產品，如有收到國外寄來或附贈有動植物產品的包裹，請保持包裝完整，並主動通報農委會專線0800-039-131洽詢處理流程；另籲請中國大陸主管機關應加強電商平台出貨管理，勿任意寄送動植物產品至境外。



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