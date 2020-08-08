菅義偉、翁倩玉悼念李登輝　逾200名日本政要前往駐日處致哀





▲前總統李登輝7月30日辭世，駐日代表處設立簽名處開放日本民眾悼念。（圖／翻攝自謝長廷臉書粉專，以下皆同）

文／中央社記者楊明珠東京7日專電

前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲。日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天下午現身駐日代表處，向李登輝遺照深深鞠躬致哀。旅日女星翁倩玉也前來致意。

位於東京白金台的駐日代表處3日至7日設立「悼念李前總統登輝先生逝世簽名處」，供日本各界弔唁。

菅義偉約於台灣時間下午3時30分抵達駐日代表處，並在李登輝遺照前合掌追思，深深鞠躬敬禮。

菅義偉7月31日曾表示，李登輝對增進日台關係友好做出重大貢獻，自由、民主、基本人權、法治等普世價值能在台灣扎根，李登輝扮演極重要的角色。

旅日女星翁倩玉今天也前來致意。她表示，之前在台北舉辦版畫展時，李登輝特別來捧場，停留很久的時間。李登輝每次看到她，都喜歡用日語和她交談，氣氛都是和樂融融；她認為李登輝對台日友好貢獻很大。

駐日代表處「悼念李前總統登輝先生逝世簽名處」從3日起設置至日本時間今天下午5時（台灣時間下午4時）止，期間有多位日本政要前往致哀。

日本副首相麻生太郎第1天即前往致意；還有前首相森喜朗、前首相福田康夫、環境大臣小泉進次郎、文部科學大臣萩生田光一、經濟再生大臣西村康稔、復興大臣田中和德等人。東京都知事小池百合子也在第4天前來悼念，加上國會議員等，日本政要共有逾200人前往弔唁。（編輯：顧荃、林憬屏）

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