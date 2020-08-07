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快訊／日新威秀結束營業！13年回憶終結…淚推IMAX買1送1

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記者鄒鎮宇／綜合報導

台北日新威秀7日無預警宣布，因租約到期，將於9月8日結束營業，結束13年的陪伴。威秀表示，在倒數時刻提供IMAX鐵粉買1送1的優惠及感恩禮，感謝大家的支持與愛護。此外，若持有台北日新威秀影城相關票券仍未使用的民眾，可前往鄰近的威秀影城服務據點使用。

▲▼日新威秀停業。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北日新威秀宣布將結束營業。（圖／記者呂佳賢攝）

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台北日新威秀指出，8月14日至9月8日只要購買2張電影票，即可獲得「感恩禮」，數量有限，送完為止。

另外，9月8日會舉辦「鐵粉買1送1」活動，只要拿當日的IMAX電影票根，並與威秀寶寶擊掌合照，將照片打卡tag一名朋友，就可以拿到「IMAX免費電影兌換券」1張。

台北日新威秀說，他們自2007年開始營業，陪伴影迷們超過13年的歲月，「我們的清純都因而有了不同的記憶，IMAX體驗更是許多影迷一輩子會記住的感動」，「威秀影城將持續秉持服務熱忱，感謝各位長期以來的支持與愛護！」

▲▼日新威秀停業。（圖／記者呂佳賢攝）

▲日新威秀停業。（圖／記者呂佳賢攝）

【台北日新威秀影城簡介】

地址：台北市萬華區武昌街二段87號。

又名為王牌日新大戲院，2007年6月1日從秀泰接手營運，2007年8月3日正式開業，簡稱日新威秀；內部共設4間放映廳，提供836個座位，7席無障礙座位。

正式名稱為王牌日新大戲院股份有限公司，與威秀為委託經營模式，前身為1966年9月開幕的日新戲院。

內含一座數位IMAX影廳：2009年4月3日改建完成引進數位IMAX重新開業，銀幕為寬度21.1公尺、高度11.3公尺的弧形銀幕，採用5.1聲道無壓縮數位音訊，座位數626席；後IMAX影廳整建，2014年1月30日增加前後座位距離，座位數縮為509席。

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