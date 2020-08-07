影／客運無煞車追撞恐怖畫面曝！狂衝百公尺路人驚逃　幸路面淨空僅釀2輕傷　

記者邱中岳／台北報導

北市萬華和平西路、梧州街口，在7日下午1時許1台公車煞車失靈，在和平西路、梧州街口，直接撞上前方價值百萬的LEXUS轎車，將整輛轎車往前推移1百多公尺，轎車後車廂「瞬間消失」。

警方調查， 60歲的仇姓男子開著百萬LEXUS載著58歲的詹姓女子，行經和平西路、梧州街口時，遭後方的60歲周姓公車駕駛撞上，整台轎車後車廂瞬間遭擠壓，車尾瞬間不見。

▲台北客運公車因煞車失靈，直接追撞LEXUS，轎車直接往前推移1百多公尺後停下。（圖／記者邱中岳翻攝）

當時一旁的行車記錄器也拍下畫面，當時LEXUS轎車在停等紅綠燈，後方公車因煞車失靈直接將LEXUS轎車向前推擠，整台轎車遭推移1百多公尺，最後公車減速才停下。

▲台北客運公車煞車失靈，在和平西路上直接撞上停等紅綠燈的轎車。（圖／記者邱中岳翻攝）

LEXUS轎車在停等紅綠燈的路口就是和平西路三段、梧州街口，當時因紅燈關係，有許多路人正在過馬路，所幸當時公車推撞轎車時並無行人通過。

前方的仇姓車主以及副駕駛座的詹女，身上有多處擦傷，所幸並無大礙也由救護車帶往台大醫院檢查，另周姓公車駕駛車上的6名乘客也並無大礙，而警方到場也對2人進行酒測，最後酒測值為0。

周姓公車駕駛向警方表示，當時因煞車失靈，所以才會失控撞上前方轎車，撞上後也緊急拔掉公車鑰匙，並將車輛靠邊停等待警方到場處理，警方到場也疏導交通恢復交通順暢。

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