▲桃園推廣獨木舟水上運動，青埔書法公園5-8號埤塘也入選。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市持續推廣獨木舟水上運動，市長鄭文燦5日要求體育局研議在水上安全的範圍內，辦理獨木舟活動的可行性，例如大溪河濱公園、中庄調整池、老街溪攔河堰部分、南崁溪、書法公園5-8號埤塘等多元水域，並融合地方特色辦理。

體育局長莊佳佳於市政會議提出「2020年下半年獨木舟活動報告」專題報告表示，獨木舟類型多元，其中的休閒型平台式獨木舟容易操控、穩定性高，適合市民朋友入門學習，為近年熱門水上運動。

▲市長鄭文燦表示，獨木舟為新興水上活動。▼桃園推廣獨木舟運動 青埔5-8號池也入選。（圖／ET資料照）

為推廣獨木舟活動，體育局自2016年至2019年共辦理8場次活動，參與人數約達2,800人，今（2020）年將延續往年，規劃於下半年舉辦共3場次活動，預估將有950人參與。今年下半年活動內容多元有趣，課程包括水域環境介紹、水域安全教育、獨木舟運動介紹、肢體操作演練及水上體驗等，相信活動報名將非常踴躍，也希望能透過活動促成獨木舟運動普及化。

▲體育局提出「2020年下半年獨木舟活動報告」。（圖／市府提供）

市長鄭文燦表示，獨木舟為新興水上活動，不僅是體育競賽項目，其簡單易學的特性，也適合市民廣泛參與，請體育局將此項桃園特色運動多加推廣，並研議在水上安全的範圍內辦理獨木舟活動的可行性，例如大溪河濱公園、中庄調整池、老街溪攔河堰部分、南崁溪、書法公園埤塘等多元水域，融合地方特色。

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