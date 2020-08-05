桃捷推出美食圖文書《玩味機捷線》！搭700元優惠　享2張捷運、電影票

▲桃捷日前推出《玩味機捷線-Follow覓》美食圖文專書。（圖／翻攝至FACEBOOK／桃園大眾捷運）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

桃園捷運公司日前宣布，為了提升載客量，與知名饕客「魚夫」聯合推出《玩味機捷線-Follow覓》美食圖文專書，透過書中精緻的插圖，讓民眾了解25家機捷特色美食，玩味機捷線，體驗熱鬧的美食饗宴。

自1月新冠疫情爆發以來，許多人都不太敢外出旅行，導致桃園機場捷運載客量嚴重下降。隨著後疫情時代，不少店家紛紛推出優惠，想吸引人潮回來；桃捷則發行《玩味機捷線-Follow覓》美食圖文專書，用書中細緻的插圖介紹21個機捷站周邊的娛樂地點，包括購物中心、電影城等等，並收錄25家機捷特色美食，希望促進旅遊潮。

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此外，桃園捷運還推出優惠方案，民眾只需要用320元就能買到2張一日無限搭乘的車票，或是用700元的價格買2張捷運票及影城電影票。看完電影後，民眾可以乘坐桃園捷運，按照書籍尋找捷運的特色美食。

桃捷公司為了方便民眾閱讀，與5家電子書網合作，只要用手機下載指定的電子書APP就可以免費看書，桃園捷運官網上也可以直接閱讀。另外，桃捷也在21個車站裡提供實體書本翻閱，歡迎民眾透過美食體驗發現台灣的魅力。