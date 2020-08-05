NCC新主委陳耀祥：黨政軍投資媒體一股都不行有違比例原則



▲NCC新任主委陳耀祥5日主持首全體委員出席擴大記者會。（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



重新改組的NCC委員會於8月開始運作，新任主委陳耀祥5日表示，現行黨政軍禁止投資媒體、一股都不行的政策，他認為有違比例原則，未來修正方向將與其他6位委員討論後提出。他還強調，委員會已初步交換過未來施政方向看法，下半年的重點很多都跟新聞台有關，包括新聞台是否再開放？中天電視換照案等。



新一屆的NCC7位委員5日舉行媒體說明會，外界關注NCC未來媒體政策是否有所改變。陳耀祥表示，黨政軍投資媒體，目前一股或是一張都不可以，「這個是違反比例原則，我個人認為這個部份是可以討論的」，未來修正的方向還需7位委員再討論。他強調，事實上NCC之前修法提出的版本，曾有把放寬黨政軍持股的部份放進去，但在立法院沒辦法通過。

新聞台開放與否的部份，陳耀祥指出，委員們對新聞政策初步有交換過施政方向，下半年的重點很多都跟新聞台有關，會再深入探討再提出明確的方向。





▲NCC新任委員王維菁（圖／記者陳世昌攝）



新任委員壬維菁表示，就她所了解，NCC已有針對新聞台開放進行相關作業，也有開專家學者諮詢，以她個人過去學者的想法，新聞台開放政策應以維持競爭、盡量活化，但產業規模上不致於過度競爭，避免惡性競爭導致資源不足。她認為，過往NCC對新設電視台的標準好像比較嚴苛，對既有電視台換照的標準相對比較沒有這麼嚴，她個人比較希望標準可以趨向一致。

對於研擬中的「數位發展部」組織變動，陳耀祥透露，「NCC對內容監理的維持與獨立性有所堅持與爭取，這個機制相信在組織改造之後，將來會繼續維持下去。」





▲NCC全體委員出席擴大記者會，(左起)王維菁、孫雅麗、翁柏宗、陳耀祥、鄧惟中、林麗雲、蕭祈宏（圖／記者陳世昌攝）

他表示，內容監理的獨立性是台灣民主化過程中很重要的「產物」，民主化的機制中，媒體是很重要的一部份，以前為何會有黨政軍退出媒體？或是說這是NCC的權利？其實這是媒體獨立性的問題，在NCC運作的過程中外界也有各種指教的聲音，這本來就是民主國家的常態。

陳耀祥感慨的說，2006年NCC成立以來，外界對媒體監理一直有所質疑，他認為這種質疑的過程也是台灣民主化的一個過程，不論是那個政黨執政，對NCC批評的聲音都會存在。

