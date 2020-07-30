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新任NCC委員8/1上任　時力籲召開媒體改革國是會議

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▲▼時代力召開「強化獨立監理，加速媒體改革」記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量召開「強化獨立監理，加速媒體改革」記者會。（圖／時代力量提供）

記者林銘翰／台北報導

新任國家通訊傳播委員會（NCC）委員將於8月1日上任，時代力量30日早提出四大呼籲，包括期許NCC強化獨立監理、OTT法規應促進台灣影視發展、媒體換照附款應加強落實並公開透明，以及召開媒體改革國是會議，凝聚社會對媒體改革政策的共識。

立法院臨時會10日進行國家通訊傳播委員會（NCC）主委、副主委及NCC委員人事同意權案投票，NCC主委被提名人陳耀祥獲得65張同意票，NCC副主委被提名人翁柏宗獲得65張同意票，由立法院長游錫堃宣布，陳耀祥與翁柏宗出任NCC主委、副主委。

對此，時代力量30日召開「強化獨立監理，加速媒體改革」記者會，由時代力量黨主席徐永明主持，並邀請時代力量立法院黨團總召邱顯智、媒體觀察基金會董事暨媒體改造學社執委會召集人邱家宜、網路公民暨民主協會理事長戴季全等人出席。

▲▼時代力召開「強化獨立監理，加速媒體改革」記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／時代力量提供）

徐永明表示，時代力量對NCC發揮獨立監理的功能有很深的期許，NCC應強化媒體監理，維護獨立自主，至於成立「數位發展專責機關」的討論，應排除由NCC改制成立這個選項。

徐永明呼籲，台灣社會對於媒體改革有很高的期待，建議政府應該比照司改國是會議模式來召開「媒體改革國是會議」，針對數位發展、OTT納管反媒體壟斷、公廣集團發展定位等媒體改革議題納入民間聲音，凝聚改革共識。

▲▼時代力召開「強化獨立監理，加速媒體改革」記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量黨團總召邱顯智。（圖／時代力量提供）

邱顯智指出，時代力量黨團對於上一屆NCC委員的監理表現很不滿意，因此才會在行使人事同意權時，對陳耀祥、翁柏宗、蕭祈宏等三位連任的委員投下反對票，希望新任委員們能夠秉持獨立專業，拿出更好的監理表現。

邱顯智說，陳耀祥是留德的公法專家，對於附款的「負擔責任」的性質及獨立審查人機制應該十分清楚，卻對中天換照的附款未落實遲遲沒有作為，直到去年623遊行前夕才對中天開罰50萬。邱顯智提醒，除了是否許可換照，NCC還有實地訪查、限期改善，以及《行政程序法》第123條廢止許可等政策工具，能夠督促媒體改善，希望NCC別再辜負國人期待。

邱顯智也提到，針對OTT納管應明確訂定本土自製比例，以及向境外OTT課徵特別稅，以扶持挹注本土影音內容的發展，打造OTT國家隊，至於OTT存在陸資的疑慮，則應由《反滲透法》等相關規範來處理。

▲▼時代力召開「強化獨立監理，加速媒體改革」記者會。（圖／時代力量提供）

▲媒體觀察基金會董事邱家宜。（圖／時代力量提供）

邱家宜表示，成立數位發展專責機關的概念很好，但要由NCC改組不太明智，數位發展機關是因應數位發展需求，挹注資源輔助民間，而NCC的功能是為了處理不實言論、網路霸凌等通訊傳播的衍生問題，若同時把黑臉角色與輔導角色放在一起，會是施政邏輯的錯亂。

戴季全則說，他支持NCC繼續堅守工作職責，捍衛言論自由，而OTT納管的主責機關最應歸屬文化部，而非是用監管角度來思考。此外，他也肯定台灣民間在數位發展上始終走在前端，行政院除了應加速數位發展機關的成立，更希望能盡快召開國是會議，多與民間溝通凝聚共識，確定國家數位發展展略。

▼網路公民暨民主協會理事長戴季全。（圖／時代力量提供）

▲▼時代力召開「強化獨立監理，加速媒體改革」記者會。（圖／時代力量提供）

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