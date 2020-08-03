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陳耀祥真除NCC主委公布三大修法方向　　面對組織改造力求政策延續、前瞻創新

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▲▼20200803國家通訊傳播委員會NCC，新任主委陳耀祥布達典禮，主持人政務委員羅秉成。副主委翁柏宗，新任委員蕭祈宏、林麗雲、王維菁、林麗雲（圖／記者陳世昌攝）
▲國家通訊傳播委員會(NCC)新任主委陳耀祥(右)3日舉行布達典禮，由政務委員羅秉成主持。（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

NCC新任主委陳耀祥3日正式布達上任，他在交接典禮上表示，未來重要工作包括推動OTT TV、數位通訊傳播、廣電三法等立法、修法工作，且不管未來組織改造會走向哪個方向，NCC將力求「政策延續、前瞻創新」兼籌並顧。

陳耀祥是在105年8月由學界首任NCC委員，108年5月代理主委，由於5G開放作業、協調有線電視爭議、處理假新聞等重要議題表現獲肯定，109年再次獲提名委員並任主委，創下NCC委員連續任期最長、升任主委「最快」紀錄，於8月3日真除接掌NCC主委。3日同時上任的還有副主委翁柏宗、委員林麗雲、蕭祈宏、王維菁，加上在職的孫雅麗 、鄧惟中2位委員，7位委員全數補齊。

▲▼20200803國家通訊傳播委員會NCC，新任主委陳耀祥布達典禮，主持人政務委員羅秉成。副主委翁柏宗，新任委員蕭祈宏、林麗雲、王維菁、林麗雲（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC新任主委陳耀祥(右)3日布達致詞，政務委員羅秉成(左)是主持人。（圖／記者陳世昌攝）

陳耀祥在布達時指出未來三大工作重點包括：

一、NCC於今年7月15日通過的《網際網路視聽服務管理法》草案，將持續推動完 成三讀立法，期能為OTT TV注入發展契機與動能。

二、NCC正訂定《數位通訊傳播法》，以數位匯流為基礎，優化既有政策及規範，導入網際網路治理；研擬調修傳統有線電視監理法規。

三、將陸續修正廣電三法，強化評鑑換照，完善系統業者排頻、分組付費之配套措施，防止媒體壟斷，確保言論自由。
 
▲▼20200803國家通訊傳播委員會NCC，新任主委陳耀祥布達典禮，主持人政務委員羅秉成。副主委翁柏宗，新任委員蕭祈宏、林麗雲、王維菁、林麗雲（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC新任主委陳耀祥(左6)3日布達，新任副主委翁柏宗(左4)，新任委員蕭祈宏(左1)、王維菁(左2)、林麗雲(左3)出席。（圖／記者陳世昌攝）

對於外界關切的蔡英文總統政見要成立「數位發展部」，陳耀祥表示，一個數位國家建立，不只NCC這機關，是全國、全民都必須共同努力的，不管未來組織改造會走向哪個方向，在數位政策發展跟內容獨立監理部分，這基本方向是確立的，希望未來可建立一個全民共享、優質、安全的通訊傳播產業環境，讓整個國家朝全世界領先努力邁進。

3日主持布達的政務委員羅秉成致詞時則指出，現在數位通訊、數位匯流日新月異，國家對整個未來規劃，包括整個部會組織調整等等，都是值得討論的議題，至少現在眼前大家最重視的OTT新法，近期應該會送到行政院。《數位通訊傳播法》，上一屆沒通過，這兩部大法，可以在陳耀祥主委領導及翁柏宗副主委大家齊心你努力下 在獨立性堅持，還有國家重要數位發展領域的任務，可以圓滿達成。

▲▼20200803國家通訊傳播委員會NCC，新任主委陳耀祥布達典禮，主持人政務委員羅秉成。（圖／記者陳世昌攝）
▲國家通訊傳播委員會(NCC)，新任主委陳耀祥3日舉行布達典禮。（圖／記者陳世昌攝）

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