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媒改學者轉任NCC委員　林麗雲、王維菁：不針對個案、不為政治服務

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▲▼2020NCC新任主委陳耀祥主持首全體委員出席擴大記者會。(左起)林麗雲、蕭祈宏委員（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC新任委員林麗雲（圖左／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

昔日反媒體壟斷、「反旺中」代表性學者之一的台大新研所教授林麗雲8月起成為監理媒體的新任NCC委員，且才剛上任，隨即碰上中天電視台每6年一度的換照審查工作。她表示，9年前的反「旺中案」，並非針對個案，所以現在處理中天電視執照案，也不會有針對性。

本屆NCC7位委員中有2位新任委員的是傳播專業，其中林麗雲是台大新研所教授，王維菁是師大大眾傳播研究所教授，林麗雲更是9年前「反旺中」領頭學者之一，如今角色更換，從學者轉變為有實權的「執法者」。

面對外界「角色扮演」的疑問，林麗雲5日表示，從2011年反媒體壟斷行動，到現在反媒體壟斷政策的制定，因為台灣是一個民主法制的國家，要保護的是多元的言論自由及依法行政。她說，其實，在2011年的反對旺中案，並不是針對個案，而是當時台灣並沒有促進媒體多元的法律與防止壟斷的法律，在此之前，不要輕易的通過亞洲最大的媒體併購案，當時的用意並不是要針對個案，而是希望有好的政策制定。

▲▼2020NCC全體委員出席擴大記者會。王維菁委員（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC新任委員王維菁表態不為政黨或政治人物服務。（圖／記者陳世昌攝）

林麗雲表示，所以她以NCC委員身份在處理中天電視換照案，也不會針對個案，而是以新聞專業與既有法律規範進行。

另一位新任委員王維菁則是再次強調，陳耀祥主委在徵詢她出任委員意願時，並沒有提到任何有關「中天」的事情，「我是學者出身，沒有必要為任何一個政黨或政治人物服務。」

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