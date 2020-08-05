【廣編】陳意涵最愛「色香味」都在Bioré淨嫩沐浴乳！免開美肌也如鮮花般美肌盛開

▲鏡頭前充滿活力的陳意涵，只用好的沐浴品洗淨滋潤肌膚，迷人香氣同時放鬆身心靈，讓肌膚保持最佳狀態。

圖、文／花王提供

一刻也停不下來、希望隨時填滿繽紛的「零空白」生活哲學，就是時下20～30歲女生的寫照，只剩沐浴時分是與世隔絕、合理放鬆的時刻！Bioré推出了「色香味」全新升級的淨嫩沐浴乳系列，在全新繽紛漸層「色」包裝內，有選擇豐富的「香味」鮮花質感香氛，還有洗出水嫩淨透膚質的獨家淨膚鎖水技術，讓女生們沐浴時分也能填滿繽紛，享受Bioré帶來的「美好香遇，美肌盛開」。

鏡頭前充滿活力的陳意涵，私下生活也追求隨時精彩，忙碌中如何讓肌膚保持最佳狀態？原來是只用好的沐浴品洗淨滋潤肌膚，迷人香氣同時放鬆身心靈。陳意涵成為「Bioré淨嫩沐浴乳」2020的全新代言人，真是再適合不過！首次代言沐浴乳產品的陳意涵表示因拍攝需要現場沐浴畫面，情緒難免緊張，「拍攝時已經很晚而且蠻冷的，但是泡泡很綿、很香，有種活在浪漫森林裡的感覺」，透過鮮花質感香氛和綿密泡泡，讓她能放鬆心情，拍出質感滿分的作品。

她也提到自己喜歡讓環境香香的，因為「熟悉的香味，可以讓自己很有安全感」。更分享自己喜愛Bioré淨嫩沐浴乳的香味，是因為來自鮮花香氛，聞起來很自然，讓人很放鬆；而她最愛的香味是「浪漫櫻花香」。目前全新香味「熱情木槿花香控油清爽型」上市中，適合炎炎夏日使用，也是陳意涵喜愛在運動後沐浴使用的推薦香味之一。