　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】陳意涵最愛「色香味」都在Bioré淨嫩沐浴乳！免開美肌也如鮮花般美肌盛開

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼Bioré,沐浴乳,美肌,陳意涵,代言。（圖／花王提供）

▲鏡頭前充滿活力的陳意涵，只用好的沐浴品洗淨滋潤肌膚，迷人香氣同時放鬆身心靈，讓肌膚保持最佳狀態。

圖、文／花王提供

一刻也停不下來、希望隨時填滿繽紛的「零空白」生活哲學，就是時下20～30歲女生的寫照，只剩沐浴時分是與世隔絕、合理放鬆的時刻！Bioré推出了「色香味」全新升級的淨嫩沐浴乳系列，在全新繽紛漸層「色」包裝內，有選擇豐富的「香味」鮮花質感香氛，還有洗出水嫩淨透膚質的獨家淨膚鎖水技術，讓女生們沐浴時分也能填滿繽紛，享受Bioré帶來的「美好香遇，美肌盛開」。

鏡頭前充滿活力的陳意涵，私下生活也追求隨時精彩，忙碌中如何讓肌膚保持最佳狀態？原來是只用好的沐浴品洗淨滋潤肌膚，迷人香氣同時放鬆身心靈。陳意涵成為「Bioré淨嫩沐浴乳」2020的全新代言人，真是再適合不過！首次代言沐浴乳產品的陳意涵表示因拍攝需要現場沐浴畫面，情緒難免緊張，「拍攝時已經很晚而且蠻冷的，但是泡泡很綿、很香，有種活在浪漫森林裡的感覺」，透過鮮花質感香氛和綿密泡泡，讓她能放鬆心情，拍出質感滿分的作品。

她也提到自己喜歡讓環境香香的，因為「熟悉的香味，可以讓自己很有安全感」。更分享自己喜愛Bioré淨嫩沐浴乳的香味，是因為來自鮮花香氛，聞起來很自然，讓人很放鬆；而她最愛的香味是「浪漫櫻花香」。目前全新香味「熱情木槿花香控油清爽型」上市中，適合炎炎夏日使用，也是陳意涵喜愛在運動後沐浴使用的推薦香味之一。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
台新10人集資「中15.9億」遭爆料　洩漏消息「關鍵人物」曝
境外生入境政策大轉彎！教育部「回收公文」：開放不含陸生
快訊／香港本土病例驚見1例「自台灣返港」　莊人祥回應了
快訊／陸生能來了！教育部：所有境外生今起全面開放來台
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

最放鬆的沐浴乳！美麗神助攻　肌膚保濕Q彈有秘密

4大關鍵元素　為室內設計捎來航海氣息

防疫升溫！家樂福、愛買呼籲戴口罩　全台門市即日起實施

【廣編】陳意涵最愛「色香味」都在Bioré淨嫩沐浴乳！免開美肌也如鮮花般美肌盛開

相機拿出來！泰山純水玩創意挺運動　還搬出喵星人參賽　網狂喊：犯規！

全家首推「宮廟幫拜」服務！限量3萬個「皮克斯提袋」滿額贈手刀快搶

【廣編】史上最長、連續8年　田馥甄再度擔任CITIZEN代言人

青春的足跡！陪你一起長大的「早餐回憶」

【廣編】SUZUKI感恩有你！IGNIS已全數售罄　VITARA持續熱銷

限時3天！父親節超商強打 88項商品2件88元　大冰拿8杯288元

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

膽小柴遇4汪：太多狗了好可怕　嚇到「急埋爸爸胯下」抱腿哭哭

吃迴轉壽司驚見別桌「藏盤技巧」 花40元吃80元食材...引網友砲轟

4大關鍵元素　為室內設計捎來航海氣息

防疫升溫！家樂福、愛買呼籲戴口罩　全台門市即日起實施

【廣編】陳意涵最愛「色香味」都在Bioré淨嫩沐浴乳！免開美肌也如鮮花般美肌盛開

相機拿出來！泰山純水玩創意挺運動　還搬出喵星人參賽　網狂喊：犯規！

全家首推「宮廟幫拜」服務！限量3萬個「皮克斯提袋」滿額贈手刀快搶

【廣編】史上最長、連續8年　田馥甄再度擔任CITIZEN代言人

青春的足跡！陪你一起長大的「早餐回憶」

【廣編】SUZUKI感恩有你！IGNIS已全數售罄　VITARA持續熱銷

限時3天！父親節超商強打 88項商品2件88元　大冰拿8杯288元

【廣編】台灣獨創「Xpark x UNIQLO T恤入場券」　歡慶Xpark開幕

消防員「騎U-bike換名牌腳踏車」　同事氣炸：偷遍自家人…泡麵3C高粱酒都不見

瑟雍撞行人「未酒駕、無超速」！　警方認「被害者有過失」…案件關鍵曝光

全台只有2門市！王品「聚」火鍋新增自助吧　268元可享蔬菜吃到飽

4大關鍵元素　為室內設計捎來航海氣息

雲林離岸風場協調會生風波　允能風力發電公司與下包廠商解約

中職／曾懼怕左投仍勇於突破　李宗賢反轉數據打出心得

不斷更新／攻上得點圈都沒得分　統一、中信首局0比0

全台開挖40米最深捷運站！桃園綠線G07站　連續壁動工第一刀

幼兒國民外交　嘉藥幼兒園致贈日本「光」幼兒園口罩！

為何主力都愛「單筆買499張」？正解曝光...網大驚：長知識了！

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

消費熱門新聞

「神仙」口罩加入開搶　電商8/5、8/10續推接力賽

屈臣氏門市8／3開賣中衛雙色口罩

2020台北國際烘焙展　創多項紀錄

超商大冰拿8杯288元、88項商品2件88元

屈臣氏網店今開賣中衛口罩「炫霓紫」

陪你一起長大的「早餐回憶」

買不到！屈臣氏中衛雙色開賣即秒殺

參天攜手EVA推限定眼藥水

DD52烈焰之心「上課」找回初心

全家合作鎮瀾宮　首推宮廟幫拜服務

跟著營養師這樣喝打造夏日纖盈感

告別男子汗擺脫臭男人的終極神器

超市中元節優惠！拜拜包399、買1送1

台灣獨創！Xpark x UNIQLO T恤入場券

更多熱門

相關新聞

丁海寅穿「阿伯背心」一樣帥爆

丁海寅穿「阿伯背心」一樣帥爆

韓男星丁海寅以無害、可愛的狗狗顏在眾戲劇男神之間殺出一條血路，尤其是溫柔的笑容更令粉絲們毫無招架之力，堪稱「萌犬系」男神。許多品牌都紛紛看上他的高人氣，手上代言接不完，近期釋出為服飾品牌AND Z拍攝的新系列形象廣告中，丁海寅穿上了超難駕馭的羽絨背心，一般人穿一不小心就變成「阿伯」的單品，在男神身上卻莫名的帥氣，網：「全靠臉」、「真的選對模特！」

《比悲傷》影集開拍！王淨接棒陳意涵

《比悲傷》影集開拍！王淨接棒陳意涵

全智賢「亂髮」登封臉被遮一半

全智賢「亂髮」登封臉被遮一半

玄彬又更壯了！太平洋寬肩再升級

玄彬又更壯了！太平洋寬肩再升級

養出素顏也發光的5個「美肌好習慣」

養出素顏也發光的5個「美肌好習慣」

關鍵字：

Bioré沐浴乳美肌陳意涵代言

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

她肚子變20kg巨球！醫搖頭絕望等死

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

偷吃惹怒曾文惠　一窺李登輝夫妻相處祕辛

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

台新員工爆「威力彩包牌真正人數」！都是40歲以下年輕人

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

快訊／新一波疫情再起　侯友宜「要有心理準備」：新北5大場所實名制、戴口罩

更多

最夯影音

更多
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道
侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面