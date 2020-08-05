快訊／「我提醒是最嚴厲警告」蔡英文整肅民進黨　下令研擬高廉政規章

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國會爆發立委收賄事件，民進黨立委蘇震清因涉入其中遭到羈押，身兼民進黨主席的總統蔡英文5日出手整肅黨紀，強調必須建立一個比法律更高的廉政規章，上一次民進黨執政的時候，因為有些人被捲入弊案，於是被貼上了「貪腐」印象，這個印象一直困擾著大家，「要甩去標籤，我們用了整整八年的時間」。

民進黨發言人顏若芳轉述蔡英文會中裁示指出，蔡英文認為此案已經嚴重影響黨的聲譽，也違反黨政規章，她已經要求廉政會研議，要建立一個比法律更高的廉政規章。

蔡英文表示，民進黨立院黨團總召柯建銘，就先前「公司法」的修法過程做了完整報告，這次因為他的努力，帶領黨團和行政部門通力合作，擋住壓力，守住防線。

蔡英文指出，這證明行政和立法部門，對於法案的把關，確實有一套嚴謹的機制，可以確保國家重大法令，不會被有心人士扭曲。

蔡英文表示，未來她非常期待大家務必通力合作，持續確保任何法案的推動，不會讓特定利害關係有上下其手的空間，這是作為執政黨不能迴避的責任。

對於民進黨立委蘇震清遭羈押，蔡英文表示，這已經嚴重影響黨的聲譽，也違反了廉政規章，因此昨天廉政會對涉案同志做出了停權的決議。

蔡英文表示，上一次民進黨執政的時候，因為有些人被捲入弊案，於是被貼上了「貪腐」印象，這個印象一直困擾著大家，「雖然最後的結果，證明很多同志是清白的或是被冤枉的，但要甩去標籤，我們用了整整八年的時間。」

「建立清譽很難，毀掉信任很容易。」蔡英文表示，民進黨不能重蹈覆轍，我們要從教訓中成長，「我們是經歷過選舉考驗，得到人民信任的執政黨。我們正在改革，也有不錯的成績，但民主時代，不是有做出成績，就可以了，人民對我們的要求，是改革跟清廉缺一不可。」

蔡英文表示，執政黨有責任創造一個清廉的政治環境，而大家更應該從自己做起，用更高的標準要求自己，很多人批評我們的廉政機制只是道德勸說，「這點我已經要求也拜託廉政會研議，建立一個比法律更高的廉政規章。」

蔡英文說，「我在總統府裡講話，我講的那些話，不只是為了提醒，也是最嚴厲的警告。如果我們沒有自覺，2024政權的延續，將是一個艱難的挑戰。」

▼民進黨發言人顏若芳。（圖／翻攝自YouTube／民進黨中央黨部）

