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幫助災民反被安慰！多才律師遇逆境更堅強向前　《伊如陽光》真實故事翻拍電視劇

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▲▼《伊如陽光》作者李憶慧新書發表專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲《伊如陽光》新書發表會，作者李憶慧（中）將女兒Grace的故事紀錄成書，《ETtoday新聞雲》執董邱佩琳（右1）也到場支持。（圖／記者黃克翔攝）

記者林育綾／台北報導

多才律師陳伊瑩（Grace）在生前貢獻所能、及時行善，每次遇到逆境都更堅強，更清楚前進的方向，即使重病也不例外，連主治醫師都形容她「不僅是我治療過的一名患者，更是在我人生中綻放煥發光彩，令我終身難忘的人。」Grace病逝後，母親李憶慧一點一滴將女兒的事蹟記錄下來，因緣際會集結出版成書《伊如陽光》，甚至被翻拍成電視劇，將於大愛電視首播。

▲▼《伊如陽光》作者李憶慧新書發表專訪。（圖／記者黃克翔攝）

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▲李憶慧分享關於Grace的點滴。（圖／記者黃克翔攝）

慈濟傳播人文志業基金會今（5）日舉行《伊如陽光》新書發表會，作者李憶慧透露，原先其實沒想過會出書，只是單純想紀錄關於女兒Grace的故事，一點一滴的寫在個人iPad裡，像是扎記，後來受到大愛電視台邀請，希望將Grace的生命故事拍成電視劇，希望她提供資料做為參考，也因緣際會有了出版成書的機緣。

李憶慧說，女兒讓她最驕傲的地方，就是不僅多才多藝，又懂得及時行善且非常孝順。她提到，Grace從18歲就到美國求學、就業，也在當地參與許多慈濟發起的好事，後來成為律師，為了遵守對上人的承諾，執法不能將黑的說成白的，因此選擇一份收入較低的移民律師事務所工作，替許多大公司修員工福利法。

在美國期間，Grace貢獻自己的語文能力，時常為證嚴法師翻譯書籍，或是將上人的開示即時翻譯；也充分運用自己的音樂才能，以薩克斯風作公益演出、為慈濟作音樂；還擔任起總編輯製作美國慈濟電子期刊，在每次截稿壓力下堅持傳遞正念；更帶著同事一起在當地做好事，發放物資、做素漢堡給遊民等。

Grace罹患腮腺癌時，發願辭去律師工作，全心投入慈濟，當時看到台灣面臨莫拉克颱風，台灣人的互助行動感動了她，也主動搜集很多資料送給CNN播出，讓世界看到台灣的人情互助美好。而第二次的白血病，也讓她發願回到上人身邊，每一次的逆境都讓她更堅強，更清楚自己的方向。

▲▼《伊如陽光》作者李憶慧新書發表專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲與Grace相扶持的瑞典籍先生歐友涵（左），在她往生後一直住在靜思精舍，成為發心立願的濟修師兄。（圖／記者黃克翔攝）

幫助災民反被激勵

李憶慧也說，女兒曾經歷過一次婚姻的挫敗，當時的失婚讓她非常傷心，一度走不出來，雖然平時常常幫上人翻譯正思惟，自己遇到挫折卻忘記拿出來用，直到一次到鳳凰城發放物資給災民，也成了重要的轉捩點。

當年卡崔納颶風侵襲紐奧良，許多災民撤離到鳳凰城，Grace參與慈濟的行動，協助發送物資給災民時，遇到一位前來領物資的黑人老人，忽然對著Grace說，「年輕人，人生隨時都可能遇到無常，我在紐奧良原本有9棟旅館，一夕之間全沒了，現在逃到鳳凰城看似安全，但難保哪天胡佛水庫不會潰堤。」又說，「你要記住，人生什麼事都可以失去，但不能失掉正面思考，只有正面思考能帶我們走出困境。」

老人的一番話，像是當頭棒喝，讓Grace發現自己與許多災民相比，婚姻的跌跤根本不算什麼，因為他們很多人都是失去了一切，甚至失去最愛的家人，但自己還有很多愛她的人陪在身邊，什麼也沒少，當下決定將自己的生命利益眾生，不再為了失去愛情而痛苦。

那位老人的一席話救了女兒，李憶慧回想這段經歷時說，「我們在做慈濟會發現，當你佈施的時候，其實得到的更多。」也學會知福惜福，因為人生永遠求不盡，看到別人有更好的又想擁有，但其實往往施比受更有福，看見自己擁有的，會發現你已經是全世界最富有的人。

▲▼《伊如陽光》真實故事翻拍電視劇 。（圖／Facebook／大愛劇場搶先看）

▲《伊如陽光》真實故事翻拍電視劇 。（圖／Facebook／大愛劇場搶先看）

應對人生無常仍照亮他人

如今寫這本書，也是希望帶給有緣的讀者正能量，幫助因為生病、失意、為人生所苦的人們，尤其特別將女兒寫的一段話印在封面上，「人生無常，所有事物都可能在一瞬間改變，我把每一次際遇，都當成訓練自心的好機會，如果能這麼想，生命就會變得更有趣。」這段話貫穿了整本書的核心，也是她最渴望分享的Grace的生命觀，讓這一位善用生命的女孩，繼續有利益眾生的機會。

李憶慧非常感恩女兒的前世能夠來到自己的生命，「能讓我生育、養育這麼一位多才多藝又善良，是我最值得驕傲也開心的事」，而如今她也相信，女兒已經回來了，回到了慈濟的路，也盼望繼續與這一位高尚的靈魂一同前行。

《伊如陽光》新書由慈濟傳播人文志業基金會出版發行，也被大愛電視翻拍為真實人生電視劇，描寫李憶慧（Grace母親）、陳寬博（Grace父親）、陳伊瑩（Grace）、歐友涵（Grace老公）的故事，將由謝沛恩、賀少俠、沈孟生、李之勤等演員領銜主演，於2020年8月14日在大愛電視20:00首播。

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