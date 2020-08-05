「日籍工程師確診」民憂台灣本土風險升高？陳時中：零本土「不代表零風險」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情已經一段時間沒有本土確診，但陸續發生日本女學生、泰國移工和今（5）日宣布的日籍工程師案例，由於上述案例都是回到自己國家後確診，至今感染源不明，不少人也擔心台灣零本土風險是不是提高了？對此，指揮官陳時中回應「零本土不代表零風險。」

中央流行疫情指揮中心今（5）日證實一名日籍工程師從台灣返日本後確診新冠肺炎，目前已掌握80名接觸者，其中8位已經離境，36人列居家隔離，目前已採檢71人，初步結果39人陰性、32人檢驗中，血清抗體33人陰性、38人檢驗中。

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陳時中表示，該名個案為日本籍30多歲男性，今（2020）年6月15日來台，入境台灣後於6月15日至29日進行居家檢疫，6月30日起於北部某公司工作，8月1日返回日本，於機場入境時接受採檢，經檢驗確認為新型冠狀病毒陽性。

另外，指揮中心今也宣布日本女學生和泰國移工相關接觸者採檢都陰性，因此予以結案。但雖然這兩例都宣布結案，外界仍存有恐慌，擔心台灣零確診的模範表現會破功。對此，陳時中強調，不能說台灣風險提高，零本土不代表零風險，基本防疫要做好，相信台灣風險是非常非常低的。