美國41年來最高層級官員訪台　總統府：蔡英文將接見衛生部長

▲陳時中過去與美國衛生及公共服務部長阿札爾舉行電話會議。（資料照／翻攝阿札爾推特）



記者陶本和、陳家祥／台北報導

美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)將於近日訪台，不但是首位訪台的美國衛生部長，也是6年來首位訪台的美國內閣成員，更是1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。對此，總統府發言人Kolas Yotaka表示，這次他的前來，不僅是台美關係的友好見證，更期待台美雙方在既有良好基礎上，持續提升台美全球合作夥伴關係。

外交部指出，阿札爾訪台期間將晉見總統，拜會外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中、參訪中央流行疫情指揮中心，並與國內醫療衛生專家對談，強化台美間的防疫及醫衛合作關係。

外交部表示，阿札爾是台灣長期堅定友人，上任後大力支持我國參與「世界衛生組織」（WHO）及相關活動，並持續在「世界衛生大會」（WHA）及相關國際場域以具體行動支持台灣參與全球衛生事務，他在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，多次公開肯定「台灣模式」在全球抗疫的貢獻。

總統府稍早也透過聲明，表達誠摯的歡迎，蔡英文將接見阿札爾部長及訪團。Kolas Yotaka表示，阿札爾長久以來堅定支持台灣，就任後更大力支持我國參與「世界衛生組織」（WHO）及相關活動，疫情期間也領導美方相關單位與我國合作防疫。

Kolas Yotaka表示，這次他的前來，不僅是台美關係的友好見證，更期待台美雙方在既有良好基礎上，持續提升台美全球合作夥伴關係，共同捍衛民主、自由及人權等共享價值。