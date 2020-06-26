台灣打擊人販連11年獲評第一級國家　內政部推國家人權委員會保障人權

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國國務院最新公布2020年全球防制人口販運評比結果，台灣在180多國評比中名列打擊人口販運第一級優良國家，且是連續11年獲得該肯定。對此，內政部26日不僅讚揚該項榮譽展現政府與民間密切合作夥伴關係，也指出台灣完成立法，今年正式啟動國家級「國家人權委員會」。

「人權保障是我國極力維護的普世價值，防制人口販運各項工作，正是落實人權保障的重要指標。」內政部表示，總統蔡英文2007年出任行政院副院長期間，即督導成立「行政院防制人口販運協調會報」，結合民間團體與政府部門的資源，定期召會協調並滾動檢討人口販運議題，為我國有效防杜人口販運奠定良好基礎。

內政部提到，國家級的「國家人權委員會」也已完成立法，今年正式啟動，都是台灣保障人權的重要里程碑。

儘管取得該項榮譽，但今年美方評比報告仍提出幾點建議事項，包含我國應加強漁船管理，特別是遠洋漁船；應訪談、鑑別及保護漁船上可能受剝削漁工；應修改相關政策及立法，以停止對移工收取招聘與服務費用，以及在仲介評鑑過程中正式納入民間社會的意見等。

內政部表示，政府都將持續在「行政院防制人口販運協調會報」列管追蹤執行進度；更預定於今年底，進一步研議完成新守護行動計畫2.0版，推升精進防制人口販運作為。

內政部強調，未來我國仍將持續強化政府、民間團體及國際組織之間的夥伴關係，擴大交流合作層面，分享打擊犯罪方針與保護被害人措施，期許再度降低人口販運犯罪，善盡國際社會及地球公民的責任。

▼台灣連續11年在人口販運評比上拿下第一級國家。（圖／翻攝2020年全球防制人口販運報告）