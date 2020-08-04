有錢就是任性！企業富少愛魚成痴　豪砸200億直接蓋間水族館

圖、文／鏡週刊

台灣最大金融集團、資產總額超過十兆元的國泰金控第三代接班人蔡宗翰，近年帶領國泰多角化經營，繼跨入飯店業、物流業後，最近又有新事業亮相，他砸下200億元，和日本西武集團興建全台最美、強調五感體驗的水族館Xpark。

▲國泰少主蔡宗翰找上日本知名水族館「八景島海島樂園」合作，打造全球首個五感體驗水族館Xpark。（圖／鏡週刊提供，下同）

請繼續往下閱讀...

大多數去過東京橫濱的台灣人，都曾有造訪超人氣「八景島海島樂園」的回憶，打造這座夢幻水族館的日本西武集團，首度跨海來台開設水族館，背後的推手，正是國內最大金融集團—國泰金控第三代接班人蔡宗翰。

本刊調查，八年前蔡宗翰率領國泰人壽團隊拿下桃園高鐵產業專區BOT案，聯手華泰集團少東陳炯福，一塊打造娛樂購物商城，除了有穩定租金收益之外，也是愛魚的蔡宗翰自我圓夢，更是國泰集團跨足育樂產業的代表作。

負責統籌規劃的台灣八景島董事長藤井忠光對本刊介紹，Xpark的特色是「壓倒性的沈靜感」，台灣只有Xpark是內陸型、都會型、結合五感的水族館，他參觀過國內許多水族館，「但台灣都是比較偏向教育，這次Xpark引進日本有娛樂性質的水族館，希望能平衡娛樂與教育。」

這次西武集團跨出海外，第一站就選擇落腳台灣和國泰合作，藤井忠光笑著解釋，一切都是緣分，其實是華泰王子大飯店副董暨執行長陳炯福正是牽起國泰和西武的媒人。藤井忠光說，「西武長年和華泰合作華泰王子飯店，雙方合作密切，Xpark鄰居華泰名品城去年全區完工，在陳炯福的穿針引線下，西武因此和國泰一拍即合。」

本刊調查，除了因陳炯福當媒人，串起國泰和西武的合作外，蔡宗翰本身也是個愛魚之人，「他（蔡宗翰）很喜歡養魚，家裡重新裝潢時，就規劃一整面牆是魚缸，裡面養了各種大型珍稀魚種，裝潢時，他還和太太專程為魚缸回家監工，（蓋水族館）也算是圓夢。」蔡家親友透露。

近年蔡宗翰帶領國泰積極朝多角化經營，不僅推動金控跨入數位轉型，也插旗飯店業、物流業，甚至跨足經營育樂、商場，替國泰尋找未來新出路，蔡宗翰能否讓國泰金跟上時代潮流，將考驗他的接班能耐。



更多鏡週刊報導

【國泰少主圓夢1】台日首富聯手 國泰情牽西武幕後推手是他

【國泰少主圓夢2】家裡水族箱不夠看 愛魚成癡的蔡宗翰直接蓋水族館

【國泰少主圓夢3】有錢就是霸氣 買球隊、蓋博物館、建百貨都為興趣