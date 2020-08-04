　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北25萬人快來對！「500三倍券換800」5萬人中獎名單出爐　8/8開始領

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者許力方／綜合報導

三倍劵加碼！新北市推出的「新北振興168」以實體500元三倍券換800元特惠券活動，吸引超25萬人登錄，市長侯友宜決定加碼5萬份，市府於3日下午抽獎，共開出5萬個名額，中獎名單4日公布，除了公告外，也將以簡訊加上電子郵件通知，分為兩梯次領取，第一梯於8日開始兌領，各行政區開設29處據點可領。

▲▼新北25萬人快來對！「500三倍券換800」5萬人中獎名單出爐　8/8開始領。（圖／新北市政府）

▲新北「500三倍券換800」5萬人中獎名單出爐。（圖／新北市政府）

「新北振興168」於7月31日深夜11時59分前至官網登錄就可以參加抽獎，8月3日抽獎下午2時，由經發局邀集律師、活動執行廠商、網站資訊廠商及市府代表，使用JAVA se8 演算法進行，每位參加者會獲得一個抽獎號碼，之後再輸入亂數種子進行抽獎，確保每人都有相同且公平的中獎機會，全程錄影並於律師見證下，用公正公開公平的方式抽出共5萬個名額，4日也在官網公布中獎名單

請繼續往下閱讀...

▲▼新北25萬人快來對！「500三倍券換800」5萬人中獎名單出爐　8/8開始領。（圖／新北市政府）

▲▼新北25萬人快來對！「500三倍券換800」5萬人中獎名單出爐　8/8開始領。（圖／新北市政府）

▲25萬人快來對！新北特惠券可以用在38座市場、5座夜市。

市府表示，第一梯次1萬5000名領取時間為8月8日至8月14日，第二波加碼的3萬5000名則於8月29日至9月4日領取，平日為下午3時至晚間8時，假日為上午10時至下午6時，使用範圍限定特定場域且具自治組織的38座公有市場，及5 座合法夜市使用。

為了解決三倍券的找零問題，侯友宜決定在新北市推出「500換800」活動，可用500元面額的振興券，兌換16張面額50元、總計800元的特惠券，市民踴躍登錄，因此加碼3.5萬個名額，共計5萬名額，來提高中獎率及方便民眾兌換，兌換點也增設至29處，各行政區都有據點，藉此振興地方經濟。

提醒中獎民眾，要攜帶三倍券及身分證，從上網預約兌換時間或領取線上號碼牌，去當初登記的領取據點兌換「800元特惠券」，若沒有在期限領取視同放棄資格，也不能跨梯次領取。

★看「500換800中獎名單（第一批及加碼）」請點我

另提醒兌換特換券相關注意事項如下：
1.委託登記連結：https://lihi1.com/r8EHP
2.可以利用線上排隊系統，或加入「來新北逛菜市」LINE@，不需到現場就可線上抽號碼牌，並可即時觀看排隊動態。
(1)線上抽號碼牌網頁：https://line.menushop.tw/ntcm2020
(2)線上預約換購網頁：https://booking.menushop.tw/ntcm2020
(3)來新北逛菜市LINE@：LINE搜尋「@035rtnnn」

►男女都愛用的神水，全台最低價

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
6月喜懷二寶　男星辣模女友宣布流產...淚崩：小寶離開我了﻿
快訊／麥脆雞「無預警停賣」！網吃不到崩潰…麥當勞緊急回應
偷拍5名美女牙助！名牙醫竟變偷拍狼　全為「不敢說的祕密」
快訊／大雨夜襲全台12縣市！對流爆發「水炸彈」還要下1天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

多維TW／台灣正成為美國抗中的「衝組」

麥脆雞腿無預警停賣！網友吃不到崩潰…麥當勞緊急公告了

快訊／大雨夜襲台中以北12縣市！　對流爆發「水炸彈」還要下1天

紀錄彩虹驕傲、香港精神！全台最敢雜誌《新活水》蟬聯金鼎獎雜誌大獎

新北25萬人快來對！「500三倍券換800」5萬人中獎名單出爐　8/8開始領

出版界最高榮譽！第44屆金鼎獎名單出爐　城邦董事長何飛鵬獲「特別貢獻獎」

南台別院培育弘法人才　青年書院洋溢法喜開學

「斷開鎖鏈！」郭美江佈道7大金句成追憶...影片點閱曾破300萬

森美術館呈現六大戰後藝術家：草間彌生、村上隆、「物派」李禹煥

莊人祥分析入境全面篩檢　對菲律賓實施8天「曾漏1陽性個案」

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

多維TW／台灣正成為美國抗中的「衝組」

麥脆雞腿無預警停賣！網友吃不到崩潰…麥當勞緊急公告了

快訊／大雨夜襲台中以北12縣市！　對流爆發「水炸彈」還要下1天

紀錄彩虹驕傲、香港精神！全台最敢雜誌《新活水》蟬聯金鼎獎雜誌大獎

新北25萬人快來對！「500三倍券換800」5萬人中獎名單出爐　8/8開始領

出版界最高榮譽！第44屆金鼎獎名單出爐　城邦董事長何飛鵬獲「特別貢獻獎」

南台別院培育弘法人才　青年書院洋溢法喜開學

「斷開鎖鏈！」郭美江佈道7大金句成追憶...影片點閱曾破300萬

森美術館呈現六大戰後藝術家：草間彌生、村上隆、「物派」李禹煥

莊人祥分析入境全面篩檢　對菲律賓實施8天「曾漏1陽性個案」

鹿晗工作到深夜…關曉彤來探班！　認愛3年罕見放閃

中職／老爸生日又敲逆轉安　陳傑憲：我要打電話跟他說

快訊／市場傳蘋果有意收購TikTok「有極大興趣」　蘋果公司回應了

6招「省錢抗老術」人人都做得到！不用貴婦保養品也能遠離皺紋、鬆弛

CBA／林書豪23分10助攻白搭　易建聯缺陣宏遠仍逆轉勝

朴寶劍「轉行」驚爆不順為兵役苦惱 　最成功「迷妹」朴素丹重現「泡沫之吻」？

中職／「彈到壘包」安打帶動逆轉勝　餅總：有點運氣成份

奚夢瑤產後10月宣告開工！　曬甜笑美照喊「緊跟工作狂魔何猷君的腳步」

中職／郭俊麟傳出好消息　手回到開刀前該有的角度

第二次青少年分齡排名賽　U17亞柏雄中金包銀、謝承峰驚奇奪冠

生活熱門新聞

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

牧師郭美江驚傳7:09病逝！教友哀悼

30元豆腐湯「只有一塊豆腐」　店家：日本進口成本較高

女大生遭夾頭稱「等乘客下車」！司機打臉

快訊／再增1例境外移入！指揮中心1400記者會說明

貪小便宜！迴轉壽司客人「奧步藏盤」躲帳

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

玩具鈔「15元換3萬現金」　人妻跳針：要真鈔

包1800想混吃喜宴　女生都穿小禮服

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫！網掀論戰

傳台新員工中頭獎！法金部主管提「9字擔憂」竟成真

即／大雨夜襲台中以北12縣市！

比利時工程師「可能在台北時被感染」

更多熱門

關鍵字：

新北振興168500換800

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

快訊／羅霈穎70分鐘相驗結果出爐！

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

羅霈穎「身體凹折」猝死工作室　警曝初步死因

小煜一身黑衣與新婚妻現身殯儀館：參加爺爺告別式

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面