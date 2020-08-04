新北25萬人快來對！「500三倍券換800」5萬人中獎名單出爐　8/8開始領

記者許力方／綜合報導

三倍劵加碼！新北市推出的「新北振興168」以實體500元三倍券換800元特惠券活動，吸引超25萬人登錄，市長侯友宜決定加碼5萬份，市府於3日下午抽獎，共開出5萬個名額，中獎名單4日公布，除了公告外，也將以簡訊加上電子郵件通知，分為兩梯次領取，第一梯於8日開始兌領，各行政區開設29處據點可領。

▲新北「500三倍券換800」5萬人中獎名單出爐。（圖／新北市政府）

「新北振興168」於7月31日深夜11時59分前至官網登錄就可以參加抽獎，8月3日抽獎下午2時，由經發局邀集律師、活動執行廠商、網站資訊廠商及市府代表，使用JAVA se8 演算法進行，每位參加者會獲得一個抽獎號碼，之後再輸入亂數種子進行抽獎，確保每人都有相同且公平的中獎機會，全程錄影並於律師見證下，用公正公開公平的方式抽出共5萬個名額，4日也在官網公布中獎名單。

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▲25萬人快來對！新北特惠券可以用在38座市場、5座夜市。



市府表示，第一梯次1萬5000名領取時間為8月8日至8月14日，第二波加碼的3萬5000名則於8月29日至9月4日領取，平日為下午3時至晚間8時，假日為上午10時至下午6時，使用範圍限定特定場域且具自治組織的38座公有市場，及5 座合法夜市使用。

為了解決三倍券的找零問題，侯友宜決定在新北市推出「500換800」活動，可用500元面額的振興券，兌換16張面額50元、總計800元的特惠券，市民踴躍登錄，因此加碼3.5萬個名額，共計5萬名額，來提高中獎率及方便民眾兌換，兌換點也增設至29處，各行政區都有據點，藉此振興地方經濟。

提醒中獎民眾，要攜帶三倍券及身分證，從上網預約兌換時間或領取線上號碼牌，去當初登記的領取據點兌換「800元特惠券」，若沒有在期限領取視同放棄資格，也不能跨梯次領取。

★看「500換800中獎名單（第一批及加碼）」請點我



另提醒兌換特換券相關注意事項如下：

1.委託登記連結：https://lihi1.com/r8EHP

2.可以利用線上排隊系統，或加入「來新北逛菜市」LINE@，不需到現場就可線上抽號碼牌，並可即時觀看排隊動態。

(1)線上抽號碼牌網頁：https://line.menushop.tw/ntcm2020。

(2)線上預約換購網頁：https://booking.menushop.tw/ntcm2020。

(3)來新北逛菜市LINE@：LINE搜尋「@035rtnnn」

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