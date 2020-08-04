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推「蘭姆酒產業」149秒影片挨批未上警語　李眉蓁陣營強硬回應了

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▲李眉蓁創新政策打造高雄蘭姆酒鄉 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

▲李眉蓁創新政策打造高雄蘭姆酒鄉 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選進入最後關鍵時刻，國民黨候選人李眉蓁於政見發表會時提及要推動蘭姆酒產業，4日更於臉書特別闡述蘭姆酒產業內容，不過卻遭對手陳其邁點出恐違反《菸酒管理法》的規定，若是跟酒有關的廣告，要加示警語，比如說喝酒過量或是有礙健康等等。對此，李眉蓁陣營也做出回應。

國民黨候選人李眉蓁於政見發表會時提及要推動蘭姆酒產業，4日更於臉書特別闡述蘭姆酒產業內容，卻被眼尖網友發現長達2分29秒的影片中，未上警語，對手民進黨候選人陳其邁也點出恐違反《菸酒管理法》的規定，若是跟酒有關的廣告，要加示警語，比如說喝酒過量或是有礙健康等等，提醒李眉蓁要注意法規上的遵循。

對於影片未上警語一事，李眉蓁競選辦公室也找來前台北地院法官、律師張耀宇，他表示，該影片為提升高雄農產品在世界酒類生產鏈的能見度，並沒有特定為酒品推廣、宣傳的目的，更非鼓勵大眾購買酒品飲用，自無於影片標註警語之必要，亦未違反相關法律規定。

張耀宇律師解釋，我國菸酒管理法第37條針對「酒之廣告或促銷」雖規定應標明警語；然因該法屬於上位法律規定，就何謂「廣告或促銷」之定義並不明確，而該法授權訂定之「菸酒管理法施行細則」第10條、第11條，雖就警語之形式設下規定；然仍未針對何種行為屬於「廣告或促銷」進行說明。

張耀宇律師強調，本次李眉蓁陣營所製作的競選廣告，純屬競選政見表達，用意希望推動高雄傳統產業更進步，針對在地農產發展具全球市場競爭力的產業，除未販售酒品外，更非針對特定酒商所生產之特定酒品進行廣告或促銷，當無菸酒管理法第37條適用之空間，更毋庸依菸酒管理法施行細則第10條、第11條規定加註警語於影片，況該影片業於臉書貼文中標註警語，已盡相關社會責任。

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