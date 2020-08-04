民眾黨封關民調！高鐵延伸案吳益政主張完勝　打臉蘇貞昌、陳其邁

▲民眾黨高雄市長候選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

8月15日即將舉行高雄市長補選，民眾黨4日公佈最新封關民調，針對高雄市「選民對於政策的偏好」進行調查。關於高鐵延伸案，吳益政主張的向南延伸到小港再到屏東潮州，獲得五成以上選民支持，對比陳其邁所支持的行政院東延至六塊厝方案，僅有一成的支持度。另外，高雄市民低薪誰該負最大責任，民眾認為中央、民進黨應負最大責任，蘇貞昌院長稱4000億元投資與建設高雄，也有5成選民認為應由高雄市政府主導。民眾黨認為，這份民調的結果，形同是高雄市民打臉陳其邁和蘇貞昌。

▲民調針對高雄市民較支持高鐵延伸哪個路線 。（圖／台灣民眾黨提供）

高雄市長補選僅剩11天，台灣民眾黨委託潮研顧問執行做出民調，從民調中發現，關於高鐵左營延伸路線，支持「向南延伸到小港，再到屏東潮州」佔了52.3%，而「向東延伸到屏東六塊厝」方案則為11.1%。民調也詢問受訪者，贊不贊成高雄市府針對「用煤炭的工廠」課徵燃煤稅，專款用在減碳和改善空污上？其中贊成佔了68%、不贊成佔12.3%，無意見為19.7%。

▲台灣民眾黨民調針對高雄市「選民對於政策的偏好」進行調查 。（圖／台灣民眾黨提供）

吳益政競選總部發言人王譯生指出，高鐵東延六塊厝耗資554億元，卻省不到一分鐘，民進黨中央政府的政治決定，凌駕交通專業，沒有專家出來背書支持，早就爭議不斷，這次民調顯示僅有一成的民意支持。陳其邁不應該當聽命中央的「官派市長」，應該追隨民意，將高鐵延伸到小港，創造高雄三角樞紐：北左營、中高雄、南小港，打通南台灣任督二脈，各縣市作為海陸空港的發展腹地，擴大都會區域治理，接軌國際，共同行銷。

▲民調顯示市民對於低薪認為民進黨該負最大責任 。（圖／台灣民眾黨提供）

該調查亦詢問受訪民眾，六都當中，高雄市民平均薪資最低，就行政院、高雄市政府、民進黨及國民黨來說，認為誰該負最大責任？有達19.8%的受訪者認為是民進黨、接著為行政院17.2%、高雄市府13.7%、國民黨則是9%。

再問及中央要補助高雄4千億元投資與建設，應由中央還是高雄市來主導規劃建設？高達50.2%的市民認為是由高雄市，而覺得是中央的佔了24.5%，一起討論則是9%。

王譯生認為，蘇貞昌院長日前南下輔選陳其邁，喊出4000億投資高雄，卻要「了解中央」才能當高雄市長。但民調也顯示，市民認為應由高雄市政府主導規劃，與吳益政主張財政自主的主張不謀而合。陳其邁那麼「了解中央」就送他去總統府，送吳益政去市政府，對高雄最好。

此份民調由《潮研顧問》進行，調查期間於2020年7月31日至8月1日，調查方法採用市話「電腦輔助電話調查」(委託全方位市場調查公司)進行，以高雄地區年滿20歲以上有投票權的選民為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為1,080份，在95%信心水準下，抽樣誤差在±2.98%以內。